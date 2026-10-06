Hrvatski izvoz porastao 150 posto, novi rast traži više ulaganja

Na konferenciji HBOR-a izvoznici su govorili o geopolitičkim rizicima, transformaciji industrije, novim tržištima i međunarodnoj suradnji

Geopolitički rizici, transformacija europske industrije i sve snažnija globalna konkurencija od hrvatskih kompanija traže nova ulaganja, diversifikaciju i jačanje međunarodne suradnje. Hrvatski robni izvoz od 2016. porastao je gotovo 150 posto, a daljnji rast ovisit će o sposobnosti domaćih tvrtki da razvijaju tehnologiju, proizvode i prisutnost na stranim tržištima.

Upravo su izazovi i prilike na globalnom tržištu bili u središtu današnje 23. međunarodne konferencije o poticanju izvoza, koju je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) održala 6. listopada u Zagrebu. Konferencija je okupila predstavnike vodećih hrvatskih kompanija, gospodarstvenike i donositelje odluka.

Predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo istaknuo je važnost kontinuiranog ulaganja u znanje, tehnologiju, inovacije i razvoj proizvoda. HBOR je u prvih devet mjeseci 2026. podržao hrvatsko gospodarstvo s ukupno 1,65 milijardi eura, pri čemu je 46 posto poslovnih aktivnosti bilo usmjereno na poticanje izvoza. Kroz kreditiranje, osiguranje i garancije izvoznicima je izravno pruženo 765 milijuna eura, dok ukupna podrška izvozu, uključujući Hrvatsko kreditno osiguranje, premašuje 1,3 milijarde eura.

Državni tajnik Matej Bule podsjetio je da hrvatsko gospodarstvo posljednjih desetak godina, uz iznimku pandemijske krize, kontinuirano raste i smanjuje ekonomske neravnoteže. Kao važne pokazatelje izdvojio je stabilan bankarski sustav, dobru kreditnu aktivnost, nisku razinu nenaplativih kredita, visoku zaposlenost i fiskalnu stabilnost.

- Rast hrvatskog robnog izvoza od 2016. do danas iznosi gotovo 150 posto. Očito je da smo stvorili uspješan ekonomski model koji je stabilan i održiv, a svima vama, hrvatskim izvoznicima, zahvaljujem ovom prilikom što ste tome iznimno doprinijeli. Vlada Republike Hrvatske će i dalje nastaviti biti pouzdan partner hrvatskih izvoznika - poručio je Bule.

Matej Bule

Automobilska industrija traži prilagodbu

Na prvom panelu konferencije Katija Klepo iz AD Plastika, Siniša Krajnović iz Ericssona Nikole Tesle, Eva Usmiani Capobianco iz JGL-a i Stiven Toš iz Bomark Paka govorili su o geopolitičkim promjenama, međunarodnoj trgovini i novim izvoznim prilikama. Klepo je upozorila na veliku transformaciju europske automobilske industrije.

- Europska automobilska industrija prolazi kroz veliku transformaciju. Optimizacija troškova i financijska stabilnost iznimno su važni, ali promjene istodobno donose prilike za razvoj, proširenje znanja i ekspertize - istaknula je Klepo.

Kod AD Plastika pritom su porasli prihodi, a dug se smanjio, uz fokus na optimizaciju i diversifikaciju poslovanja. Spomenula je i suradnju s Kinom, koja je istodobno konkurentsko i partnersko tržište.

Hrvatska je premala da bi se oslanjala samo na domaće tržište

Siniša Krajnović naglasio je važnost povezivanja domaćih kompanija s međunarodnim partnerima i novih modela suradnje.

- Hrvatska je premala da bi si mogla priuštiti nedostatak suradnje i konkurentnost temeljiti samo na domaćem tržištu. Suradnja je ključna - poručio je Krajnović.

Kao novi predsjednik Hrvatskih izvoznika istaknuo je cilj stvaranja uvjeta za rast domaćih poduzeća i njihov uspješniji nastup u inozemstvu. Eva Usmiani Capobianco iz JGL-a govorila je o poslovanju u uvjetima sve izraženije geopolitičke neizvjesnosti.

- Geopolitički rizici postali su naša svakodnevica. Važno je prilagođavati se rizicima i upravljati njima, kontinuirano ulagati i učvršćivati temelje organizacije - rekla je.

JGL se priprema za novi investicijski ciklus vrijedan 139 milijuna eura, koji obuhvaća istraživanje i razvoj, nove tehnologije i proizvodne kapacitete.

Stiven Toš iz Bomark Paka naglasio je važnost širenja na nova tržišta i prilagodbe ponude.

- Diversifikacija je iznimno važna u svakom smislu. Europa predstavlja veliko tržište i pruža brojne mogućnosti za širenje poslovanja. Tržište prepoznaje kvalitetan proizvod. Ako postoji potreba za određenim proizvodom, njegov plasman na tržište bit će lakši - poručio je Toš.

Inovacije kao odgovor na globalnu konkurenciju

Drugi panel okupio je Damira Prusca iz INFOBIP-a, Sašu Čokljata iz MKM Yachtsa, Vjekoslava Majetića iz Rheinmetalla (unmanned vehicles) i Alojzija Šestana iz Šestan-Buscha.

Rasprava se proširila na različite industrije, ali poanta je ista bez ulaganja u produktivnost, inovacije, znanje i proizvode veće dodane vrijednosti teško je dugoročno održati konkurentnost na svjetskom tržištu.

Konferencija je tako pokazala da hrvatski izvoznici imaju prostor za daljnji rast, ali da se okruženje brzo mijenja. Uz ulaganja u tehnologiju i razvoj, sve važniji postaju diversifikacija, međunarodna partnerstva i sposobnost kompanija da se brzo prilagode novim uvjetima. Gotovo 150-postotni rast robnog izvoza od 2016. godine pokazuje koliko je izvoz već važan dio hrvatskog gospodarstva, a novi izazov je taj rast pretvoriti u veću produktivnost i snažniju prisutnost hrvatskih kompanija na svjetskim tržištima.