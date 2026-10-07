Kada film pritisne 'Play': BLEND ponovno spaja svijet filma, gaminga i tehnologije

Što se dogodi kada filmski set dobije game engine, videoigra filmsku dramaturgiju, umjetna inteligencija uđe u kreativni proces? Dobije se BLEND!

Film i videoigre dugo smo promatrali kao dva različita svijeta. Jedan ima kamere i veliko platno, drugi controllere i levele. No granice su se ozbiljno zamutile: game enginei preselili su se na filmske setove, filmske tehnike u razvoj videoigara, a virtualna produkcija promijenila je način na koji stvaramo i pričamo priče. Upravo na tom kreativnom 'Međuzemlju' 23. i 24. listopada na Sveučilištu Algebra Bernays održava se BLEND: Film & Games 2026, konferencija koja okuplja filmske autore, game developere, producente, umjetnike, dizajnere i studente. Konferenciju organiziraju Zagrebački filmski ured (ZFU) i Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) kroz projekt Games Croatia, uz Sveučilište Algebra Bernays kao akademskog partnera.

Film.exe + Games.exe

- Film i gaming danas su puno bliži nego što se možda čini jer koriste sve više istih alata i produkcijskih procesa, od 3D-a i animacije do virtualne produkcije i real-time enginea. Upravo zato su mjesta poput Blenda važna – često najbolja rješenja nastanu kada se različiti kreativni svjetovi sudare i netko problem pogleda iz potpuno drugog kuta - ističe Igor Margan, pročelnik Sveučilišnog odjela za računalne igre.

Taj sudar perspektiva svojevrsni je BLEND-ov core mechanic. Predrag Šuka, pročelnik Sveučilišnog odjela za multimediju, podsjeća da multimedija upravo i postoji na spoju pripovijedanja, zvuka, vizualne komunikacije, interakcije, tehnologije i dizajna.

- Cilj nije biti stručnjak za sve, nego razumjeti procese, način razmišljanja i izazove ljudi s kojima stvaramo. Kada film i razvoj videoigara počnu dijeliti metodologije, tehnologije i narativne pristupe, otvaraju se mogućnosti koje nijedna industrija ne bi mogla ostvariti samostalno - rekao je. Danas se to najbolje vidi u virtualnoj produkciji, gdje se alati razvijeni za videoigre sve češće koriste na filmskim setovima. Kamera više nije uvijek samo kamera, set nije nužno fizički set, a film ne mora završiti odjavnom špicom.

AI nije final boss. Ali mijenja pravila igre.

Umjetna inteligencija već ulazi u brainstorming, prototipiranje, programiranje i obradu vizuala. Pitanje više nije hoće li je kreativci koristiti, nego što će znati napraviti s njom.

- Nije dovoljno naučiti studente koristiti određeni alat; potrebno ih je naučiti razmišljati, rješavati probleme i razumjeti principe koji ostaju relevantni bez obzira na to koja će tehnologija biti aktualna za nekoliko godina - ističe Winton Afrić, nastavnik na Sveučilištu Algebra Bernays.

Margan to sažima jednostavnije: 'Ako je ideja loša, samo ćete brže doći do lošeg outputa'. Šuka dodaje da vrijednost AI-ja nije u zamjeni čovjeka, nego u ubrzanju kreativnog procesa, dok vizija, kritičko promišljanje i etička odgovornost ostaju u ljudskim rukama.

Od Pandore do Night Cityja, Tintina i Štrumpfova

Koliko se ti svjetovi danas preklapaju pokazuje i međunarodni line-up BLEND-a. Dolaze Željko Barčan iz Wētā FX-a, s iskustvom na projektima poput Interstellara i Avatar: Fire and Ash, te Maria Głowacka iz CD PROJEKT RED-a, koja radi na franšizama The Witcher i Cyberpunk 2077. Uz njih stižu stručnjaci povezani sa svjetovima Tintina i Štrumpfova, game developmentom, virtualnom produkcijom, AI-jem, VFX-om i interaktivnim storytellingom, među kojima su Yves Février, Jean Gréban, Marco Ponte, Pierre Puget, Andrei Goaga i Silke Hassreiter. Dakle, gotovo sve što može stati između filmskog seta, grafičke kartice i foldera pod nazivom final_final_v7_REALFINAL.

A onda je tu zmaj. I deck-building.

Među projektima koji će biti predstavljeni je i Dragon Tribe Chronicles, strateški RPG i deck-builder u kojem igrač razvija vlastitog zmaja i njegov stil igre.

- Naš cilj je stvoriti igru u kojoj razvoj lika nije linearan, nego proces eksperimentiranja. Igrač treba imati osjećaj da je pronašao vlastitu kombinaciju mehanika koja funkcionira i, naposljetku, pobjeđuje - objašnjava Afrić.

Poanta nije pronaći jednu formulu za pobjedu, nego testirati, pogriješiti i pokušati ponovno dok ne dođe onaj poznati trenutak: 'Čekaj... ovo zapravo radi.'

BLEND zato nije zamišljen kao konferencija na kojoj ćete samo sjediti i slušati. Program uključuje besplatne radionice, studentske filmove, prezentacije i igranje videoigara, razgovore s autorima te izravan kontakt s ljudima iz industrije. Afrić ističe da studentima takvi događaji omogućuju vidjeti industriju izvan učionice, dok Šuka naglašava priliku da predstave svoj rad, dobiju povratnu informaciju i ostvare kontakte koji mogu prerasti u buduće suradnje, dok Margan mladima poručuje da se ne zadrže samo na slušanju: 'Networking možda zvuči kao korporativna riječ, ali u praksi je često samo razgovor dvoje geekova o stvarima koje ih zanimaju.'

Tu perspektivu donosi i student Leon Belovarić, sudionik panela 'A nije im još ni 30!'.

- Ne čekati da te netko jednog dana proglasi profesionalcem, nego koristiti fakultet i studentske godine kao prostor u kojem možeš eksperimentirati, pogriješiti, upoznavati ljude i napraviti što više stvarnih stvari - kaže Belovarić.

Za njega ni networking nije skupljanje kontakata – puno je važnije s nekim zajedno raditi i rješavati probleme jer se upravo tada vidi možete li ponovno surađivati. I možda je upravo tu cijela priča BLEND-a. Film i gaming više nisu dva paralelna svijeta, AI nije čarobni gumb, a prvi korak prema industriji ne mora čekati diplomu. Sve se više svodi na povezivanje ljudi, disciplina, tehnologija i ideja te spremnost da nešto napraviš, pokažeš, razbiješ, popraviš i pokušaš ponovno. Ako je na početku pitanje bilo što se dogodi kada se film, gaming i tehnologija nađu za istim stolom, odgovor je jednostavan: dobije se BLEND.

BLEND: Film & Games 2026 održava se 23. i 24. listopada na Sveučilištu Algebra Bernays, a sudjelovanje na konferenciji besplatno je uz prethodnu registraciju ovdje. Više informacija o programu i konferenciji dostupno je na službenoj stranici BLEND-a.