Od upravljanja projektima do stvaranja vrijednosti: što donosi PMI Forum 2026?

Ovogodišnje izdanje posebno je jer PMI Forum obilježava 20. izdanje, a slogan „Think Big. Lead Boldly.“ sažima jedan od ključnih izazova suvremenog poslovanja

Uspješan projekt danas više nije samo projekt završen na vrijeme i unutar planiranog budžeta. Organizacije od projekata očekuju stvarnu poslovnu vrijednost, a od ljudi koji ih vode sposobnost povezivanja strategije, tehnologije i ljudi.

Upravo toj transformaciji projektnog liderstva posvećen je PMI Forum 2026, koji će se od 11. do 13. studenoga 2026. održati u Mozaik Event Centru u Zagrebu.

Ovogodišnje izdanje posebno je jer PMI Forum obilježava 20. izdanje, a slogan „Think Big. Lead Boldly.“ sažima jedan od ključnih izazova suvremenog poslovanja: kako velike ambicije pretvoriti u izvedive projekte i rezultate koji stvaraju dugoročnu vrijednost.

U središtu ovogodišnjeg Foruma zato nisu samo projekti, nego ljudi koji ih pokreću i odluke koje određuju njihov uspjeh. Program donosi konferencijska predavanja i praktične radionice, kroz koje će se otvoriti teme provedbe strategije, stvaranja vrijednosti, upravljanja dionicima i promjenama, mentalne čvrstoće, komunikacije, umjetne inteligencije i razvoja profesionalne vidljivosti.

Konferencijski dan: inspiracija, iskustva i nove perspektive

Središnji konferencijski program donosi predavanja domaćih i međunarodnih stručnjaka. Među njima je dr. Danny Chung, član Upravnog odbora Project Management Institutea za razdoblje 2026.–2028., koji će govoriti o tome kako se mijenja pogled na uspjeh projekata – od same isporuke prema vrijednosti koju projekt stvara za organizaciju i njezine dionike.

U konferencijskom dijelu sudjeluju i Gregor Androjna, koji će provesti kroz temu o povezivanju strategije s konkretnim rezultatima, Vedran Sorić, koji će se usmjeriti na dionike, otpor i stvaranje podrške promjenama.

Program dodatno proširuje perspektive iz područja tehnologije, komunikacije, liderstva i razvoja ljudi, a među predavačima su i Dragan Petric, izvršni urednik Buga i tehnološki analitičar, Katarina Zubatović, suosnivačica @ GoThrive International, Mirna Radošević, Salveo CEE i brojni drugi. Konferencijski program tako donosi različite perspektive na zajedničko pitanje: što je danas potrebno da bi projekt donio stvarne promjene, a ne samo ispunio plan?

Radionice: od ideja prema konkretnoj primjeni

Uz konferencijska predavanja, 11. i 13. studenoga održavaju se cjelodnevne radionice namijenjene sudionicima koji pojedine teme žele detaljnije istražiti i primijeniti kroz praktičan rad.

Gregor Androjna, Vedran Sorić i Mirta Fraisman Čobanov, uz svoja konferencijska predavanja, vode i zasebne cjelodnevne radionice 11. studenoga. Androjna će sa sudionicima raditi na povezivanju strategije i njezine provedbe, Sorić na pridobivanju ključnih dionika i upravljanju otporom prema promjenama, dok će Fraisman Čobanov kroz praktičan rad obraditi razvoj mentalne čvrstoće i Growth Mindseta.

Drugog dana radionica, 13. studenoga, Ines Bezjak Kožnjak vodit će radionicu posvećenu psihološkoj sigurnosti i rizicima koji nastaju kada članovi projektnih timova ne govore otvoreno. Tanja Džido bavit će se profesionalnom vidljivošću i načinima na koje stručnjaci mogu jasnije komunicirati vlastitu vrijednost, dok će Krešimir Sočković voditi radionicu usmjerenu na komunikaciju projekata prema ključnim dionicima, javnosti i članovima tima. Katarina Zubatović i Dragan Petric vodit će radionicu posvećenu umjetnoj inteligenciji.

Kroz dva desetljeća održavanja PMI Forum izgradio je zajednicu koja povezuje projektne profesionalce iz različitih sektora i organizacija. Jubilarno izdanje nastavlja tu tradiciju, ali istodobno otvara pogled prema budućnosti profesije – prema projektnom menadžmentu koji nije usmjeren samo na izvršenje zadataka, nego na stvaranje mjerljivog učinka.

Jer pitanje više nije samo „Kako uspješno završiti projekt?“

Pitanje je: „Kako projektom stvoriti vrijednost koja traje?“

Odgovore na to pitanje projektna će zajednica tražiti na PMI Forumu 2026., pod porukom koja najbolje opisuje ambiciju ovogodišnjeg izdanja – Think Big. Lead Boldly.