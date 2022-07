Oreščanin: Iz smjernica za poduzetnike vidljivo je da Vlada misli da poduzetnicima novci padaju s neba

Za Vladine smjernice, kojima ni poruzetnici trebali smanjiti potrošnju energije, Oreščanin je istaknuo da su na ‘razini onoga što tete pričaju djeci u vrtiću

U sklopu jučer donesenih Vladinih smjernica za energetsku uštedu donesene su i opće preporuke za djelovanje poduzetnika koje, izgleda, baš kao i one za građane, nisu oduševile. Ministar Filipović je jučer, odgovarajući na pitanje novinara, kratko istaknuo da se po pitanju industrije i poduzetništva upute prvenstveno odnose na korištenje obnovljivih izvora energije, oslanjanje na fotonaponske ćelije, suradnju s državnim tijelima i praćenje poticaja.

Iako Vlada nije odgovorila na naš upit kojim bi nam bolje objasnili smjernice za poduzetnike čija proizvodnja uglavnom ovisi o plinu i struji, prema navodima Hine preporuke se najviše odnose na zamjenu goriva u industriji te toplinskom i energetskom sektoru i na zamjenu neučinkovitih sustava onima koji su učinkovitiji. Ostale mjere uključuju zamjene ugovora između industrijskih potrošača na razini Europske unije, smanje grijanja u zgradama, postavljanje novih temperaturnih i satnih pragova za grijanje, daljinsko grijanje u sektorima koji koriste plin te brojne druge.

No, dok ministar tvrdi da se 'malim promjenama mogu postići uštede', opći dojam je da smjernice nisu dočekane s oduševljenjem. Dražen Oreščanin, vlasnik Poslovne inteligencije i osnivač Udruge Glas poduzetnika, za Vladine je smjernice komentirao da su na 'razini onoga što tete pričaju djeci u vrtiću, plus neke dodatne maštarije i halucinacije poput one da poduzetnici koji koriste plin prijeđu na korištenje prikladnog zamjenskog energenta u kratkom roku'.

- Iz takvih preporuka je vidljivo da Vlada misli da poduzetnicima novci padaju s neba i da mogu uložiti milijune preko noći u zamjenu infrastrukture i postrojenja. Oni su, na žalost, totalno odvojeni od stvarnosti života i poslovanja u Hrvatskoj, što je i razumljivo jer nitko od članova Vlade nikada nije ni radio u privatnom sektoru, a kamoli bio poduzetnik – smatra Oreščanin.

Vlada se smjernicama ogradila od odgovornosti

Oreščanin je istaknuo da se i većina građana već godinama drži smjernica štednje jer imaju vrlo ograničene resurse za život i jer javna potrošnja nije razmjerna veličini BDP-a, a porezi i doprinosi odnose dobar dio primanja građana. Slično vrijedi i za poduzeća koja su do sada također nastojala smanjiti troškove.

- Tvrtke koje do sada nisu smanjile potrošnju energije u svojim proizvodnim procesima to nisu napravile isključivo iz dva razloga – ili cijena energije jako malo utječe na konačnu cijenu proizvoda i usluge ili nemaju na raspolaganju sredstva koja bi investirali u promjenu opreme i izvora energije za svoje procese - objasnio je Oreščanin.

Dodao je i da bi, umjesto ovih preporuka, bilo korisnije da se država proaktivno uključi u zelenu tranziciju kroz financiranje energetske obnove, ne samo za građane nego i za poduzetnike.

- Smjernice su donesene s jedim isključivim ciljem – da Vlada RH može reći da su smjernice donesene i da, ako se potrošnja energije ne smanji, može reći da Vlada nije odgovorna jer je donije smjernice, već da su odgovorni građani i poduzetnici koji ih nisu poštovali – zaključio je Orešćanin.