Parkiranje dvostruko skuplje, za romobile kazne do 3000 eura

MUP predlaže veće kazne za nepropisno parkiranje, strože sankcije za ilegalne utrke te oduzimanje vozila najtežim prekršiteljima

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je u srijedu paket izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji uključuje povećanje niza novčanih kazni, među ostalim i za prekršaje povezane s električnim romobilima i ilegalnim utrkama.

Za upravljanje romobilom jačim od dopuštenog predviđene su kazne od 1000 do 3000 eura, dok se kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje povećavaju na 100 eura. Najviše kazne do 3000 eura predviđene su za roditelje ili skrbnike koji djeci omoguće upravljanje osobnim prijevoznim sredstvima prije nego što za to steknu pravo, odnosno prije nego navrše 14 godina.

"Električni romobili postali su dio svakodnevnog života, osobito djece i mladih. Ali romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Roditeljska odgovornost ne završava kupnjom romobila, ona upravo tada počinje", rekao je Božinović.

Strože sankcije predviđene su i za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama na cestama. Uz novčanu kaznu od 2000 do 5000 eura ili zatvorsku kaznu do 60 dana, predlaže se obvezno oduzimanje vozila, zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci te upis šest negativnih prekršajnih bodova.

- Javne prometnice nisu trkališta, a sigurnost građana nije prostor za nečije dokazivanje. Posljednjih godina svjedočimo sve opasnijim oblicima ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže - rekao je Božinović.

Do 2000 eura kazne za snimanje prometnih prekršaja i objavljivanje na društvenim mrežama

Predložena je i kazna od 800 do 2000 eura za vozače koji svoje protupropisno ponašanje u prometu snimaju i objavljuju na društvenim mrežama ili ga na drugi način čine dostupnim javnosti. Tom se mjerom želi sankcionirati ne samo opasno ponašanje u prometu nego i njegovo javno prikazivanje i promicanje.

- Popularnost na društvenim mrežama ne može biti opravdanje za ugrožavanje nečijeg života na cestama. Poruka je jednostavna - onaj tko se želi utrkivati, za to postoje staze. Hrvatske ceste nisu trkališta - poručio je Božinović.

Za vozače koji ne postupaju po naredbama policijskih službenika predlaže se znatno povećanje novčane kazne, s dosadašnjih 390 do 920 eura na 1320 do 2650 eura. Uz novčanu kaznu, za takav bi se prekršaj mogla izreći i kazna zatvora do 60 dana.

Povećavaju se i kazne za nepropisno parkiranje. Za uobičajene prekršaje parkiranja predlaže se povećanje s 30 na 60 eura, dok bi kazna za parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom porasla s 90 na 150 eura. Za nepropisno zaustavljanje ili parkiranje kojim se ugrožava sigurnost ili ometa kretanje pješaka i drugih sudionika u prometu predviđene su kazne do 300 eura.

- U našim gradovima nepropisno parkiranje nije samo komunalni problem. Onaj tko blokira prometnicu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolaz žurnim službama ugrožava prava i sigurnost drugih građana - rekao je ministar.

HGSS postaje žurna služba

Izmjene obuhvaćaju i strože sankcioniranje vozača koji ne koriste sigurnosni pojas te povećanje kazne za nepropisan prijevoz djece, sa 130 na 200 eura.

Predviđene su i promjene u postupanju nakon prometnih nesreća s manjom materijalnom štetom. U slučajevima u kojima nema ozlijeđenih, a vozila se mogu ukloniti s mjesta događaja, sudionici bi mogli koristiti europsko izvješće o prometnoj nesreći bez obveznog izlaska policije, u skladu s uvjetima propisanima zakonom.

Izmjenama zakona predviđaju se i promjene koje bi trebale omogućiti brže postupanje žurnih službi u hitnim situacijama. Prema novim izmjenama, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) stekla bi status žurne službe.