Fina objavila popis tvrtki bez financijskih izvještaja za 2025.

Poduzetnicima koji nisu ispunili zakonske obveze prijete kazne do 13.270 eura, a nakon tri godine i brisanje iz sudskog registra.

Fina je objavila popise poduzetnika koji nisu ispunili zakonsku obvezu predaje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2025. godinu, bilo za statističke i druge potrebe, bilo za javnu objavu. Na objavljenim popisima nalazi se ukupno 12.822 jedinstvena poduzetnika, kojima prijete novčane kazne, a dio njih mogao bi se suočiti i s postupkom brisanja iz sudskog registra.

Na prvom popisu nalazi se 12.339 poduzetnika koji nisu predali GFI za statističke i druge potrebe, dok drugi obuhvaća 1.794 poduzetnika koji nisu dostavili godišnje financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju radi javne objave. Budući da se 1.311 poduzetnika nalazi na oba popisa, ukupan broj jedinstvenih poduzetnika koji nisu ispunili jednu ili obje obveze iznosi 12.822.

Popisi su sastavljeni na temelju evidencije obveznika poreza na dobit koje je Fina preuzela od Porezne uprave, sa stanjem na dan 31. prosinca 2025., u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Istekli rokovi za predaju

Rok za dostavu godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe istekao je 30. travnja 2026., dok je rok za predaju izvještaja i ostale propisane dokumentacije radi javne objave bio 30. lipnja 2026. godine. Za poduzetnike kojima poslovna godina nije jednaka kalendarskoj, rok je šest mjeseci od završetka poslovne godine.

Fina navodi da je popise objavila temeljem odredbi Zakona o računovodstvu, koje propisuju javnu objavu podataka o poduzetnicima koji nisu ispunili obveze dostave financijskih izvještaja.

Kazne do 13.270 eura

Za poduzetnike koji nisu predali godišnje financijske izvještaje za statističke potrebe te za one koji nisu dostavili GFI i svu propisanu dokumentaciju za javnu objavu predviđene su novčane kazne od 1.320 do 13.270 eura. Odgovorne osobe u tim tvrtkama mogu biti kažnjene iznosom od 660 do 2.650 eura.

Fina je pritom ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnih postupaka protiv poduzetnika i odgovornih osoba koje nisu pravodobno dostavile propisanu dokumentaciju.

Godišnji financijski izvještaji za statističke i druge potrebe više se ne mogu predati nakon isteka zakonskog roka zbog njihove namjene, dok se izvještaji za javnu objavu mogu dostaviti i naknadno, iako to ne oslobađa poduzetnike odgovornosti zbog propuštanja zakonskog roka.

Nakon tri godine slijedi mogućnost brisanja

Fina podsjeća i da je, prema Zakonu o sudskom registru, dužna obavijestiti Visoki trgovački sud o poduzetnicima koji tri uzastopne godine nisu predali godišnje financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju za javnu objavu.

U takvim slučajevima nadležni trgovački sud može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak brisanja tvrtke iz sudskog registra. Takva mjera odnosi se na poduzetnike koji kontinuirano ne ispunjavaju zakonske obveze financijskog izvještavanja.