Što i kako
Nova pravila o cijenama od 1. listopada: Što poduzetnici moraju znati
16. rujna 2026.
foto Shutterstock
Obveze se šire i na pružatelje usluga, uvode se digitalni cjenici i dodatne cijene, a kazne dosežu 30 tisuća eura
piše: Domagoj Bakran, ovlašteni porezni savjetnik, Kreston Croatia
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