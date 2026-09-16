Što i kako

Nova pravila o cijenama od 1. listopada: Što poduzetnici moraju znati

16. rujna 2026.
cijene poljoprivrednih proizvoda
foto Shutterstock
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Obveze se šire i na pružatelje usluga, uvode se digitalni cjenici i dodatne cijene, a kazne dosežu 30 tisuća eura

piše: Domagoj Bakran, ovlašteni porezni savjetnik, Kreston Croatia
 
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