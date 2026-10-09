Kamo sa starom baterijom romobila? Hrvatska još uspostavlja sustav

Hrvatska ne zna koliko baterija romobila završava u smeću, a proizvođači do kraja 2028. moraju ostvariti stopu sakupljanja od 51 posto

Kupnja električnog bicikla ili romobila uglavnom počinje usporedbom cijene, dosega i vremena punjenja. Pitanje kamo s baterijom kada više nije za uporabu ostaje za kraj, a odgovori nadležnih institucija pokazuju da ni Hrvatska još nema potpunu sliku o tome što se s tim baterijama događa.

Prema prijavama proizvođača, na hrvatsko tržište u 2025. stavljeno je oko 1100 tona baterija za laka prijevozna sredstva poput romobila i e-bicikala. Sustav gospodarenja njima, međutim, još je u fazi uspostave, a za baterije ugrađene u vozila trenutačno se ne obračunava posebna naknada Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.