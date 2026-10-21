Rezervirate preko Bookinga? EU istražuje lažni smještaj i prevare

Bruxelles istražuje lažne ponude smještaja, prijevare s podacima gostiju i jesu li plaćene pozicije u pretrazi jasno označene

Europska komisija objavila je u srijedu da je pokrenula istragu kako bi utvrdila je li Booking.com prekršio europske propise propustima u blokadi lažnih oglasa i u zaštiti korisnika od internetskih prijevara.

- Europljani bi trebali moći rezervirati odmor bez straha da će biti prevareni - izjavila je u srijedu izvršna potpredsjednica Europske komisije Henna Virkkunen.

Platforme su prema europskim propisima dužne suzbijati takve rizike, rekla je Virkkunen, dodavši da Komisija želi biti sigurna da Booking.com, kao vodeća europska platforma za rezervaciju smještaja, ispunjava svoje obveze.

Bruxelles sumnja da je Booking.com možda prekršio Akt o digitalnim uslugama (DSA) propustima u blokadi nezakonitog sadržaja na platformi. Zato su korisnici i dalje nailazili na lažne oglase, uključujući ponude nepostojećeg smještaja, prijevare s lažnim predstavljanjem i ponude koje nisu u skladu s propisima.

Istragom će se ispitati i mjere zaštite korisnika od phishinga, odnosno pokušaja krađe osjetljivih podataka. Provjerit će se kako se podaci o rezervacijama i gostima dijele s onima koji nude smještaj te jesu li zaštitne mjere dovoljne da spriječe njihovu zlouporabu.

Komisija namjerava provjeriti i jesu li plaćeni oglasi dovoljno jasno označeni kako bi ih korisnici mogli razlikovati od ostalih ponuda.

Pojačana vidljivost oglasa na Booking.comu osigurava se plaćanjem više provizije, no Komisija sumnja da takvi oglasi nisu bili jasno označeni kao plaćeno oglašavanje.

Ako istragom utvrdi da je Booking.com prekršio Akt o digitalnim uslugama, Europska komisija mogla bi mu izreći novčanu kaznu.

Kompanija je pak preko glasnogovornice poručila da je u konstruktivnom dijalogu s Europskom komisijom.

- Sigurnost, povjerenje i zaštita osobnih podataka glavni su prioriteti Booking.coma - naglasila je.

I dalje smo spremni surađivati s nadležnim vladama, regulatorima, pravosudnim tijelima i partnerima u sektoru na suzbijanju kibernetičkog kriminala i internetskih prijevara i štititi putnike i partnere, poručuju iz Booking.coma.