Nova cijena ugljika već mijenja cijene robe, naplata tek 2027.

Hrvatski uvoznici već uračunavaju trošak CBAM-a u cijene, a vrijednost uvoza obuhvaćene robe dosegnula je 554,7 milijuna eura

Od početka 2026. primjenjuje se konačni režim CBAM-a, europskog mehanizma kojim se cijena ugljika postupno ugrađuje u trošak uvoza određenih proizvoda iz trećih zemalja. Odnosi se na uvoz određenih proizvoda iz šest skupina: željezo i čelik, aluminij, cement, gnojiva, električna energija i vodik.

Za uvoznike to znači da uz cijenu robe, transport, tečaj i carinu u izračun nabave ulaze i emisije nastale u proizvodnji robe. Trošak dodatno raste jer je Europska komisija početkom listopada objavila novu cijenu CBAM certifikata od 82,32 eura, što je 9,4 posto više nego u prethodnom tromjesečju.