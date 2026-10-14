Novac odlučuje s kim putujemo, a AI bi nam mogao produljiti odmor

Istraživanje Booking.com-a među 28.000 putnika otkriva nove trendove: od biranja suputnika prema budžetu do odmora bez djece i AI-ja na poslu

Polovica putnika već je promijenila planove o tome s kim će putovati zbog različitih navika potrošnje, a 61 posto roditelja željelo bi otići na odmor bez djece kako bi mogli potrošiti više na sebe.

Istodobno, gotovo dvije trećine putnika zainteresirane su za korištenje umjetne inteligencije koja bi umjesto njih obavljala poslovne zadatke dok su na odmoru, a 44 posto njih iskoristilo bi takvu mogućnost za dodatni slobodan dan bez znanja poslodavca.

Pokazuju to rezultati istraživanja Booking.com-a provedenog među više od 28.000 putnika iz 32 zemlje i teritorija, na temelju kojeg je kompanija izdvojila devet trendova koji bi mogli obilježiti putovanja u 2027. godini. Osim sve većeg utjecaja osobnih financija i tehnologije, istraživanje upućuje na promjene u načinu odabira destinacija, smještaja i aktivnosti tijekom odmora.

Novac postaje kriterij za odabir suputnika

Razlike u financijskim mogućnostima sve češće utječu na odluku s kim ćemo putovati. Polovica ispitanika priznaje da je zbog različitih navika potrošnje ponovno razmislila koga pozvati na putovanje, dok je 51 posto doživjelo napetosti ili nesuglasice zbog različitih očekivanja o troškovima.

Čak 38 posto ispitanika navodi da su zbog toga pojedine osobe potpuno isključili iz planova za zajednička putovanja. Financijski kriteriji utječu i na obiteljske odmore. Prema istraživanju, 61 posto roditelja željelo bi putovati bez djece kako bi imali više novca za vlastite potrebe i aktivnosti.

Umjetna inteligencija mogla bi produljiti godišnji odmor

Povratak na posao mnogima narušava posljednje dane odmora. Čak 58 posto putnika navodi da manje uživa u završetku putovanja jer razmišlja o poslovnim obvezama, dok 38 posto na odmor nosi prijenosno računalo kako bi moglo pratiti elektroničku poštu.

Rješenje sve više vide u umjetnoj inteligenciji. Gotovo dvije trećine ispitanika, odnosno 64 posto, zainteresirane su za AI agenta koji bi tijekom njihova izbivanja preuzeo dio poslovnih zadataka. Njih 43 posto bilo bi spremno umjetnoj inteligenciji prepustiti upravljanje elektroničkom poštom i administracijom.

Posebno je zanimljivo da bi 44 posto ispitanika iskoristilo takvu tehnologiju za neprimjetno produljenje odmora za jedan dan, uz pomoć AI-ja koji bi ih naknadno upoznao s propuštenim poslovnim informacijama.

Putnici žele birati destinacije prema raspoloženju

Tradicionalni način planiranja odmora, u kojem se najprije bira destinacija, mogao bi se promijeniti. Čak 81 posto ispitanika odabralo bi odredište prvenstveno prema tome kako se žele osjećati tijekom odmora, a ne prema samoj lokaciji.

Tri četvrtine putnika, odnosno 76 posto, koristile bi digitalni alat koji predlaže destinacije na temelju njihova emocionalnog stanja ili raspoloženja.

Pritom se pokazuje i velika generacijska razlika u spremnosti na dijeljenje osobnih podataka. Dok bi 76 posto pripadnika generacije Z s pružateljima turističkih usluga podijelilo podatke s pametnih uređaja i informacije o emocionalnom stanju radi personalizacije putovanja, isto bi učinilo samo 35 posto pripadnika baby boom generacije.

All-inclusive ponuda više nije svima privlačna

Mijenjaju se i očekivanja od hotelskih i turističkih paketa. Umjesto klasične all-inclusive ponude, dio putnika sve više želi plaćati samo usluge koje će doista koristiti.

Prema istraživanju, 66 posto ispitanika željelo bi mogućnost uklanjanja pojedinih usluga iz paket-aranžmana, dok 58 posto navodi da bi njihove prehrambene navike mogle utjecati na izbor smještaja ili odredišta.

Osim toga, 67 posto ispitanika kaže da je barem jedna promjena povezana sa zdravljem, tijelom ili životnim stilom posljednjih godina utjecala na njihove odluke o putovanjima.

Takvi rezultati upućuju na rast potražnje za fleksibilnijim turističkim proizvodima, u kojima putnici sami određuju koje će usluge uključiti u cijenu.

Od paranormalnih iskustava do neočekivanih putovanja

Istraživanje pokazuje i rast zanimanja za neuobičajene turističke sadržaje. Čak 65 posto ispitanika zainteresirano je za paranormalna iskustva tijekom putovanja, a 48 posto bilo bi otvoreno za aktivnosti koje uključuju pokušaj komunikacije s osobama s „druge strane”.

Istodobno, 77 posto putnika zainteresirano je za odmor na kojem bi radili nešto potpuno neuobičajeno za svoj karakter, dok 36 posto želi svojim odabirom putovanja iznenaditi prijatelje ili članove obitelji.

Gotovo trećina ispitanika, njih 29 posto, već je izbrisala fotografije s odmora ili izbjegavala njihovu objavu jer im se putovanje činilo previše običnim ili predvidljivim.

Putnici žele više udobnosti u zrakoplovima

Sve veća očekivanja putnika odnose se i na iskustvo samog leta. Čak 89 posto ispitanika bilo bi spremno na dug let kada bi im to jamčilo dolazak na odredište odmornima i svježima.

Među poželjnim dodatnim uslugama izdvajaju se posebno prilagođena hrana i piće te preporuke za unos kofeina radi kvalitetnijeg sna, što navodi 33 posto ispitanika. Rasvjetu koja ublažava posljedice promjene vremenskih zona priželjkuje 20 posto, a proizvode za njegu kože tijekom leta 19 posto putnika.

Gotovo četvrtina ispitanika, njih 24 posto, odabrala bi i posebnu tihu zonu zrakoplova u kojoj nisu dopuštena djeca.

Sport i zajedničke aktivnosti kao način povezivanja

Putovanja sve češće služe i za upoznavanje novih ljudi. Dvije trećine ispitanika koji su putovali sami navode da im je sudjelovanje u zajedničkim fizičkim aktivnostima ili sportskim izazovima omogućilo stvaranje dugotrajnijih poznanstava ili prijateljstava.

Više od polovice, odnosno 55 posto, zainteresirano je za priključivanje zajednicama sportaša ili ljudi sličnih interesa tijekom putovanja.

Istodobno, mijenjaju se i očekivanja od putovanja u paru. Gotovo polovica ispitanika, njih 47 posto, razmotrila bi odlazak na putovanje kako bi riješila nesuglasice s partnerom. Čak 81 posto navodi da im barem jedna aktivnost tijekom odmora olakšava iskrene ili teške razgovore, pri čemu se posebno ističu zajedničke šetnje i planinarenje, koje navodi 35 posto putnika.

Rezultati istraživanja tako upućuju na sve izraženiju individualizaciju turističke potražnje. Umjesto unaprijed definiranih paketa i uobičajenih oblika odmora, putnici pokazuju veći interes za fleksibilnost, personalizaciju i iskustva prilagođena vlastitim financijskim mogućnostima, navikama i raspoloženju.

Ipak, riječ je o iskazanim interesima i namjerama ispitanika, a ne o potvrđenim promjenama u stvarnim rezervacijama, pa će se tek vidjeti u kojoj će se mjeri ti trendovi ostvariti tijekom 2027. godine.