Lürssen nudi udjel u Porto Barošu, ACI pred odlukom o 80 milijuna eura

ACI je dobio ponudu za pravo prvokupa udjela njemačkog partnera u projektu marine Porto Baroš, koji već godinama kasni i znatno je poskupio

Njemačka grupacija Lürssen, preko svoje tvrtke Gitone - Kvarner, namjerava prenijeti poslovni udjel u društvu ACI - Gitone, koje razvija projekt marine Porto Baroš u Rijeci, vrijedan oko 80 milijuna eura. ACI je danas o tome izvijestio Zagrebačku burzu, potvrdivši da je od njemačkog partnera zaprimio obavijest o namjeravanom prijenosu njegova poslovnog udjela i ponudu za ostvarivanje prava prvokupa.

- ACI će nakon sveobuhvatne multidisciplinarne analize donijeti potrebne odluke koje su u najboljem interesu društva te o tome obavijestiti dioničare u zakonom propisanom roku - navodi se u burzovnoj objavi koju potpisuje predsjednica Uprave ACI-ja Ankica Kruljac.

Najnoviji potez otvara mogućnost povlačenja Lürssenove grupacije iz jednog od najvećih planiranih nautičkih projekata na sjevernom Jadranu. ACI i Gitone – Kvarner imaju po 50 posto udjela u zajedničkom društvu, no zasad nije poznato namjerava li njemački partner prenijeti cjelokupni udjel, komu ga namjerava prepustiti i pod kojim uvjetima.

Sama ponuda prava prvokupa upućuje na mogućnost promjene vlasničkih odnosa, ali još ne znači da je Lürssen donio konačnu odluku o izlasku iz projekta. Posebno je zanimljivo što najava dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što su partneri, unatoč višegodišnjim kašnjenjima i znatnom poskupljenju investicije, potvrdili namjeru nastavka projekta.

Hoće li ACI sam preuzeti investiciju?

Ako ACI iskoristi pravo prvokupa i otkupi cjelokupni udjel njemačkog partnera, mogao bi postati jedini vlasnik društva koje razvija Porto Baroš. Time bi dobio potpunu kontrolu nad projektom, ali bi se istodobno otvorilo pitanje financiranja investicije, čija je procijenjena vrijednost u međuvremenu narasla na oko 80 milijuna eura.

ACI je u većinskom državnom vlasništvu pa bi eventualno preuzimanje partnerova udjela značilo i potrebu za novom financijskom konstrukcijom, ovisno o dosadašnjim ulaganjima, preuzetim obvezama i budućim izvorima financiranja.

Druga je mogućnost da Lürssenov udjel preuzme novi investitor koji bi zajedno s ACI-jem nastavio realizaciju marine. Neizvjesnost oko vlasništva dolazi u posebno osjetljivom trenutku jer projekt Porto Baroš još nije ušao u glavnu fazu izgradnje, iako je prema prvotnim planovima marina trebala biti dovršena ove godine.

Marina poskupjela za 30 milijuna eura, rok pomaknut na 2029.

Projekt Porto Baroš zamišljen je kao jedno od najvećih ulaganja u razvoj nautičkog turizma u Rijeci. Društvo ACI – Gitone nositelj je 30-godišnje koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje marine, a prvotna vrijednost ulaganja procjenjivala se na oko 50 milijuna eura.

Međutim, projekt se već godinama suočava s kašnjenjima, među ostalim zbog konzervatorskih uvjeta, izmjena projektne dokumentacije i složenih postupaka ishođenja potrebnih dozvola.

Vlada je u travnju ove godine produljila rok za završetak radova i ishođenje uporabne dozvole do 19. svibnja 2029. godine, čime je prvotni rok realizacije pomaknut za tri godine.

U međuvremenu je vrijednost planiranog ulaganja narasla na oko 80 milijuna eura, odnosno približno 60 posto više nego što se prvotno očekivalo.

Unatoč svemu, ACI i Gitone još su u srpnju odlučili nastaviti projekt. Prema pisanju Novog lista natječaj za izbor izvođača radova planirao se raspisati u prvom tromjesečju 2027. godine.

Najnovija najava prijenosa poslovnog udjela sada otvara pitanje hoće li se taj raspored moći održati i tko će osigurati kapital potreban za dovršetak marine.

Nakon Liburnia Riviera Hotela još jedan mogući izlazak iz Hrvatske

Mogućnost Lürssenova povlačenja iz Porto Baroša posebno je zanimljiva u kontekstu drugih vlasničkih promjena koje njemačka grupacija priprema ili je već provela.

Lider je u srpnju pisao da Lürssen ponovno priprema prodaju svojeg većinskog udjela u Liburnia Riviera Hotelima (LRH), jednoj od najvećih hotelskih kompanija na opatijskoj rivijeri. Nakon ranijih neuspjelih pokušaja prodaje, promjene u Nadzornom odboru kompanije ponovno su aktualizirale mogućnost izlaska njemačkog vlasnika iz tog ulaganja.

Istodobno, Lürssen je već proveo veliko restrukturiranje svojeg brodograđevnog poslovanja. Njemački obrambeni koncern Rheinmetall preuzeo je njegov vojnobrodograđevni segment NVL, nakon dogovora postignutog 2025. godine. Preuzimanje je zaključeno u ožujku 2026.

Najava prijenosa udjela u Porto Barošu tako se nadovezuje na niz promjena u poslovnom portfelju njemačke grupacije. Iako zasad nema potvrde da su ti potezi dio jedinstvene strategije smanjivanja ulaganja u Hrvatskoj, postavlja se pitanje želi li se Lürssen postupno povući iz dijela poslova izvan svojeg temeljnog poslovanja.

Za ACI i Rijeku, međutim, ključno pitanje nije samo tko će biti novi vlasnik polovice projektnog društva, nego i hoće li potencijalna promjena investitora dodatno odgoditi realizaciju marine čija je vrijednost već dosegnula 80 milijuna eura, a završetak je pomaknut na 2029. godinu.