Srbija zove hrvatske tvrtke na EXPO, ali interesa baš i nema

Organizatori EXPO-a u Beogradu najviše očekuju od hrvatskog turističkog sektora, koji bi mogao ponuditi aranžmane za organizirane odlaske

Organizatori EXPO-a 2027, koji će se sljedeće godine održati u Beogradu, pozivali su danas hrvatske tvrtke na suradnju i uključivanje u poslovne prilike koje bi trebala otvoriti ova međunarodna izložba.

Iako zasad nemaju ugovorenu suradnju ni s jednom hrvatskom kompanijom, nadaju se da će interes pokazati ponajprije turistički sektor, odnosno agencije i turoperatori koji bi mogli osmisliti turističke aranžmane za posjetitelje EXPO-a, a otvoreni su i za druge poslovne suradnje.

Inače, EXPO 2027 će se održavati od 15. svibnja do 15. kolovoza 2027. godine u Beogradu nedaleko od zračne luke Surčin.

expo 2027

Državni investicijski projekt

Riječ je o jednom od najvećih investicijskih projekata u Srbiji, čiji su troškovi znatno širi od same organizacije izložbe. Prema najnovijoj studiji izrađenoj za organizatore EXPO-a, ukupna javna i privatna ulaganja povezana s projektom procjenjuju se na 3,84 milijarde eura. Od toga se oko dvije milijarde eura odnose na javna ulaganja, dok se preostalih 1,84 milijarde eura očekuje iz privatnog sektora, uključujući ulaganja u hotele, paviljone i druge komercijalne sadržaje.

Organizatori očekuju da će tijekom 93 dana trajanja izložbe Beograd ostvariti oko četiri milijuna posjeta, što bi trebalo otvoriti dodatne poslovne prilike u turizmu, ugostiteljstvu, prometu i drugim uslužnim djelatnostima.

Prilike za hrvatske turističke agencije

Upravo se u turizmu vidi jedan od najvećih potencijala za uključivanje hrvatskih poduzetnika. Organizatori se nadaju da bi hrvatske turističke agencije mogle prepoznati priliku u organiziranju putovanja u Beograd, ali i u povezivanju posjeta EXPO-u sa širom turističkom ponudom regije.

Igor Kovačević, glavni izvršni direktor i direktor Odjela za međunarodne sudionike EXPO-a 2027, istaknuo je važnost Zagreba kao poveznice europskog jedinstvenog tržišta sa Srbijom i ostatkom zapadnog Balkana. Prema njegovim riječima, EXPO bi trebao poslužiti kao platforma za jačanje gospodarskih veza i otvaranje novih mogućnosti suradnje regionalnih i međunarodnih kompanija.

Osim turizma, prostor za daljnju suradnju postoji u prometu, energetici, informacijskim tehnologijama, građevinarstvu i poljoprivredi. Organizatori EXPO-a upravo u tim sektorima vide mogućnost razvoja novih poslovnih partnerstava.

Beogradski EXPO 2027 bit će prva specijalizirana svjetska izložba održana na zapadnom Balkanu, a dosad je sudjelovanje potvrdilo više od 140 zemalja. Održat će se pod temom 'Igra(j) za čovječanstvo: Sport i glazba za sve', s naglaskom na povezivanje ljudi kroz sport, glazbu i međunarodnu suradnju.