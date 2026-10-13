Samci mijenjaju tržište: Novi proizvodi i usluge za solo život

Sve više brendova prepoznaje potrebe samaca i prilagođava ponudu, od kupovine do AI suputnika

Osim što ćete dolaskom u neke finske supermarkete zadovoljiti praktičnu potrebu (kupiti ono po što ste došli), mogli biste ostvariti i nešto ambiciozniji plan – pronaći partnera. I ne, tu ne mislimo na sudbonosan susret, pogodak Amorove strelice kad posegnete za istim komadom cvjetače, nego na intervenciju samog supermarketa. Naime, u nekim trgovinama kupci osim standardnih košarica mogu uzeti ružičastu, kojom drugima signaliziraju da su 'singl i spremni za mingl'. Ta se praksa zove sinkkukori i funkcionira kao analogna verzija aplikacije za 'dejtanje', bez 'svajpanja' i udovoljavanja algoritmima; tu su samo kupac, ružičasta košarica i nada da će svemir odraditi svoje.

Finska je praksa, prema ekipi kuratora potrošačkih trendova s platforme TrendWatching, jedna od niza primjera koji dokazuju tezu da su brendovi naposljetku primijetili da potrošač nužno ne dolazi u paru, da život samca ne mora biti privremena faza između odlaska iz roditeljskog doma i osnivanja obitelji – to može biti i izbor, igra sudbine ili nešto treće, nevažno je. Važno je da se shvatilo da imaju nešto drukčije želje i potrebe od potrošača koji dolaze u paru.