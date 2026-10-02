Uniline preslaguje biznis: Gosti rezerviraju kasnije, marže padaju

Nakon rekordnog rasta Uniline usporava i fokus prebacuje na profitabilnost, dok kasne rezervacije i visoki troškovi pritišću marže

Ako trebate apartman u središtu Dubrovnika usred srpnja, sedam dana u Japanu dok je jen još povoljan ili organizaciju simpozija o nuklearnoj medicini – pulski vam Uniline to može riješiti učas posla. Poslovanje mu se toliko diverzificiralo da u njegovim kompanijama možete riješiti i najam automobila čim sletite u Zagreb, kupiti aviokarte s kompliciranim konekcijama ili turu po mjeri za grupu sa specifičnim interesima, primjerice u Madridu. Nakon gotovo tri desetljeća na tržištu Uniline je izrastao u rijedak primjerak domaće kompanije koja zaista pokriva 360 stupnjeva turističkog biznisa.

Kad govorimo o njegovim rezultatima, govorimo o rezultatima cijelog sustava i poslovnih segmenata kojima Grupa strateški upravlja. To prije svega uključuje Uniline d.o.o., čiji su fokus dolazni turizam (incoming), destinacijski menadžment i sport, i E-Tours d.o.o., specijaliziran za korporativna i MICE putovanja (sastanci, nagrade, konferencije, izložbe) te avioputovanja.