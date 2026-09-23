Milanović: Europa nazaduje, a nama treba nuklearna elektrana

Predsjednik Republika na Danu velikih planova osvrnuo se na stanje u svijetu, Europi i hrvatskom gospodarstvu

Europa se neće promijeniti, to je iluzija, a Hrvatska mora gledati isključivo na svoje interese, što uključuje i pokretanje gradnje nuklearne elektrane kako bi riješila pitanje energetske samodostatnosti. Najvažnije su to poruke iz govora predsjednika Republike, Zorana Milanovića, na otvaranju 18. Liderove konferencije Dan velikih planova koja se u srijedu održava u Zagrebu.

Predsjednik Milanović se osvrnuo na aktualnu situaciju u svijetu, naglasivši kako se ona najbolje ogleda u stavu prema Ujedinjenim narodima (UN). - UN je kao instrument kolektivne sigurnosti prestao postojati i svi se s njime izruguju. U takvim okolnostima nesigurnosti i nejasnoća što slijedi, cijeli je poredak ugrožen. Do sada je Vijeće sigurnosti jedino moglo dopustiti upotrebu sile protiv neke države ili uvođenje sankcija koje su korak do ratnog čina. Svaka sankcija mimo tog sustava je ilegalna – naglasio je Milanović.

Po njegovu sudu, stvari idu samo na lošije, u Hrvatskoj toliko i ne, prema pokazateljima, ali sve oko nas izmiče kontroli. - U Europsku uniju smo ušli 2013. godine, a 11 godina kasnije brojke pokazuju da smo u nekim stvarima napredovali, poput BDP-a po stanovniku. BDP po paritetu kupovne moći premašio je 40 tisuća dolara, nekad smo to mogli samo sanjati. Medijalna plaća dosegla je 1500 eura, a to nije malo. Ako to usporedimo s državom koja je izašla iz EU, Ujedinjenim Kraljevstvom, tamo je mjesečna plaća oko 2000 funti. Nikad u povijesti razlika u standardu u Hrvatskoj i ostatku Europe nije bila manja – kazao je predsjednik Republike.

No, što se s tim novcem može kupiti, upitao je okupljene Milanović. Kako kaže, 'cijene su počele orgijati', njihov rast je izvan kontrole. - Anegdotalni primjer, sastao sam se nedavno s dvojicom naših ljudi koji su ostvarili znanstvene karijere u SAD-u i Kanadi. Jedan mi je rekao, u Zagrebu sam već 10 dana, pokušavam pronaći nešto što je jeftinije nego u Torontu i ne uspijevam – istaknuo je Milanović. Najgore je što za to nikoga ne možete optužiti, to su stvari koje su van našeg domašaja, dodao je Milanović.

Što se tiče kretanja na našem kontinentu, kazao je kako su EU i Europa kao kontinent zadnjih stotinu godina u regresiji, uz kratke proplamsaje rasta, koji se uvijek događao kao posljedica rata i razaranja. - Drugi su u tom razdoblju rasli i jačali, Europa je u sažimanju u sebe. Biti toga svjestan je jako bitno. Iluzije o strateškoj autonomiji EU-a, koje će dolaziti iz Pariza ili Berlina, ne treba uzimati ni ozbiljno ni neozbiljno, već kao pokazatelj stanja svijesti elita u tim državama koje ne žele dati dio moći koju su imale – istaknuo je predsjednik.

- EU je nedemokratska tvorevina, nije nikakav novi vrli svijet. To sve više ljudi vidi i tako glasuje, a onda ih se proglašava ultradesničarima i ultraljevičarima. To je huškanje – poručio je Milanović.

Po njegovu sudu, Hrvatska u takvom svijetu mora gledati svoje interese, ali mora paziti i na tuđe ponašanje koje utječe na nas, i to izravno, na našu kupovnu moć, na broj njemačkih turista, a od toga živimo. - Trebamo raditi u smjeru gradnje nuklearke, moramo riješiti svoj problem energije i jedino tako možemo govoriti o industrijalizaciji, u čiju obnovu ne vjerujem – kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na govor Irene Weber, glavne direktorice Hrvatske udruge poslodavaca, koja je istaknula da je rad šest puta više oporezovan nego rentijerstvo u turizmu. Kako je kazao predsjednik, turizam nekad tretiramo kao ilegalno dijete, no od toga živimo. - Kad govorite o rentijerstvu i porezu na rad, može se ići samo u jednom pravcu, a to je povećanje poreza na rentu. Uvijek možemo jače oporezivati sve te ljude koje nazivamo ljenčinama, a to nije rješenje – naglasio je Milanović.