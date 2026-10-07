Biznis i politika
Tvrtka HDZ-ovog zastupnika Antona Klimana završila u stečaju
7. listopada 2026.
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Barbariga Turist u stečaj je ušla s gotovo 160 tisuća eura nepodmirenih obveza, a još 2015. prošla je predstečajnu nagodbu
Tvrtka bivšeg ministra turizma i aktualnog HDZ-ova saborskog zastupnika Antona Klimana, Barbariga Turist, završila je u stečaju. Trgovački sud u Pazinu utvrdio je da je društvo nesposobno za plaćanje jer je Fina na dan otvaranja stečaja evidentirala 159.480,56 eura nepodmirenih obveza koje traju dulje od 60 dana.
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