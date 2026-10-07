Tvrtka HDZ-ovog zastupnika Antona Klimana završila u stečaju

Barbariga Turist u stečaj je ušla s gotovo 160 tisuća eura nepodmirenih obveza, a još 2015. prošla je predstečajnu nagodbu

Tvrtka bivšeg ministra turizma i aktualnog HDZ-ova saborskog zastupnika Antona Klimana, Barbariga Turist, završila je u stečaju. Trgovački sud u Pazinu utvrdio je da je društvo nesposobno za plaćanje jer je Fina na dan otvaranja stečaja evidentirala 159.480,56 eura nepodmirenih obveza koje traju dulje od 60 dana.