A&G udara na Studenac: traži stečajnog upravitelja i zabranu prodaje KEA-e

A&G tvrdi da bi kratkoročne obveze Studenca mogle dosegnuti 527 milijuna eura i traži zaštitu imovine i slovenske KEA-e.

Spor oko toga hoće li Studenac završiti u predstečaju ili će se najprije odlučivati o njegovu stečaju dodatno se zaoštrio. A&G Logistika 01, vjerovnik koji je 23. rujna podnio prijedlog za otvaranje stečaja nad Studencem, u novom podnesku Trgovačkom sudu u Splitu od 27. rujna traži hitno pokretanje prethodnog postupka, imenovanje privremenog stečajnog upravitelja i ograničavanje raspolaganja Studenčevom imovinom.

Posebno traži i da se Studencu zabrani otuđenje ili opterećenje udjela u slovenskoj KEA-i, trgovačkom lancu s 32 prodavaonice i više od 250 zaposlenih koji je Studenac preuzeo 2024. godine za 16,04 milijuna eura.

A&G tako više ne vodi samo procesni spor oko toga koji je postupak prvi pokrenut. U novom podnesku pokušava dokazati i da financijsko stanje Studenca, prema njihovom tumačenju dostupne dokumentacije, više nije samo stanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje koje bi opravdavalo predstečaj, nego da je već nastupio stečajni razlog prezaduženosti.

Dva sata koja mogu odlučiti postupak

A&G ponavlja da je prijedlog za stečaj Studenca podnio 23. rujna u 17.10 sati, dok je Studenčev prijedlog za otvaranje predstečaja istog dana zaprimljen u 19.16 sati.

Pozivaju se pritom na kvalificirane vremenske žigove sustava e-Komunikacija te smatraju da činjenica da je Studenčev predmet dobio niži poslovni broj nema utjecaja na redoslijed podnošenja. A&G navodi i da je već podnescima od 24. i 25. rujna tražio da se Studenčev prijedlog za predstečaj odbaci kao nedopušten.

A&G prema vlastitim navodima prema Studencu ima tražbinu od približno 800 tisuća eura, koju potkrepljuje ugovorima, računima i vlastitim poslovnim knjigama. U podnesku se pritom poziva i na Studenčev podatak da je 23. rujna prema dobavljačima imao 60,61 milijun eura dospjelih, a neplaćenih obveza te dodatnih 76,08 milijuna eura koje dospijevaju u sljedećih 30 dana.

A&G: Studenac je već prezadužen

Novi element njihova podneska jest detaljan napad na Studenčevu bilancu.

Prema podacima koje A&G preuzima iz Studenčevih financijskih izvještaja, kompanija je na kraju kolovoza imala 316,38 milijuna eura kratkoročnih obveza, nasuprot 143,35 milijuna eura kratkotrajne imovine. U prvih osam mjeseci ove godine ostvaren je gubitak od 16,47 milijuna eura, nakon gubitka od 30,56 milijuna eura u 2025. godini.

A&G dodatno podsjeća na to da Studenac 7. rujna nije vratio 28,5 milijuna eura dospjelog revolving kredita iz sindiciranog financiranja. Prema navodima u podnesku, zbog toga su zajmodavci stekli mogućnost proglasiti prijevremeno dospijeće sindiciranog kredita čija je neotplaćena glavnica oko 246 milijuna eura. A&G navodi i zamrzavanje kreditnih okvira Zagrebačke banke te neproduljenje pojedinih drugih bankarskih linija.

U središtu spora 275 milijuna eura goodwilla

Najveći dio financijskog argumenta A&G-a odnosi se na goodwill.

Studenac u bilanci na 31. kolovoza iskazuje 275,06 milijuna eura goodwilla, odnosno gotovo 39 posto ukupne imovine od oko 700 milijuna eura. Istodobno iskazuje pozitivan kapital od 34,23 milijuna eura. A&G iz toga izvodi računicu prema kojoj bi, kada bi se goodwill potpuno isključio, kapital iznosio minus 240,83 milijuna eura.

To, međutim, nije računovodstveno utvrđenje suda niti zaključak revizora, nego argument vjerovnika u postupku.

A&G ide i korak dalje te tvrdi da bi smanjenje vrijednosti goodwilla od približno 12,5 posto bilo dovoljno da Studenčev kapital postane negativan i prema knjigovodstvenim podacima. Navode da je test vrijednosti goodwilla za 2025. polazio od pretpostavke rasta prihoda od 7,4 posto i EBITDA marže od 7,6 posto, dok je prema izračunu A&G-a ostvarena EBITDA marža bila približno 6,1 posto.

A&G zato upozorava da je goodwill i na 31. kolovoza ostao gotovo nepromijenjen te tvrdi da iz dostavljene dokumentacije nije vidljivo je li u međuvremenu proveden novi test umanjenja njegove vrijednosti.

Spore prikaz 211 milijuna eura kredita

Drugi ozbiljan prijepor odnosi se na klasifikaciju bankarskih kredita.

A&G tvrdi da je 211,05 milijuna eura kredita, koje su revizori u izvještajima za 2025. zbog kršenja ugovornih uvjeta reklasificirali među kratkoročne obveze, u financijskim izvještajima dostavljenima uz predstečaj ponovno prikazano kao dugoročni dug.

Prema računici A&G-a, ako bi se taj iznos uključio u kratkoročne obveze, one bi na 31. kolovoza iznosile čak 527,43 milijuna eura, gotovo četiri puta više od kratkotrajne imovine.

A&G navodi i druge razlike između izvještaja. Tvrdi da je gubitak za 2025. prikazan kao 30,21 milijun eura umjesto 30,56 milijuna, upozorava na drukčiji prikaz kapitalnih rezervi te na činjenicu da je poslovni udio u slovenskoj KEA-i, vrijedan 16,04 milijuna eura, u revidiranim izvještajima bio evidentiran kao dugotrajna, a u dokumentaciji za predstečaj kao kratkotrajna financijska imovina.

Zašto je KEA postala posebno važna

Upravo iz te reklasifikacije A&G izvodi jedan od najdalekosežnijih zaključaka svog podneska. A&G smatra da je slovenska KEA s oko 50 milijuna eura godišnjeg prihoda jedan od rijetkih dijelova Studenčeve imovine koji se može zasebno unovčiti.

Budući da je udio u KEA-i u izvještajima dostavljenima uz prijedlog za predstečaj iskazan kao kratkotrajna financijska imovina, za razliku od revidiranih izvještaja za 2025. u kojima je bio evidentiran kao dugotrajna, A&G tvrdi da postoji bojazan da Studenac razmatra njegovu prodaju. Sama reklasifikacija, međutim, nije dokaz da je prodaja doista planirana, nego tumačenje vjerovnika na kojem temelji zahtjev za mjerom osiguranja.

A&G zato traži da sud zabrani otuđenje, opterećenje ili drugo raspolaganje udjelom u KEA-i.

Traže privremenog stečajnog upravitelja

Njihovi zahtjevi sudu tu ne završavaju.

A&G predlaže da se odmah pokrene prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečaja, da se imenuje privremeni stečajni upravitelj te da se Studencu bez njegove suglasnosti zabrani raspolaganje imovinom izvan redovnog poslovanja.

Traže i da Studenac sudu dostavi cjelovite financijske izvještaje na 31. kolovoza s bilješkama te posebno izvješće o testu umanjenja vrijednosti goodwilla. Nakon prethodnog postupka A&G traži donošenje rješenja o otvaranju stečaja.

O tome hoće li sud prihvatiti argumentaciju A&G-a tek treba biti odlučeno. Novi podnesak ipak pokazuje da se spor više ne vodi samo oko nekoliko sati razlike između dva prijedloga. U središte se sada seli pitanje koliko stvarno vrijedi Studenčeva imovina, kako treba klasificirati njegove kredite i je li kompanija još u zoni prijeteće nelikvidnosti ili je, kako tvrdi A&G, već nastupio stečajni razlog prezaduženosti.