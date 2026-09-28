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Još jedna tekstilna tvrtka u stečaju: Kraj za Siton-Tex
28. rujna 2026.
foto Ratko Mavar
Prihodi su pali 40 posto, radnice su štrajkale zbog tri neisplaćene plaće, a povezana tvrtka istog vlasnika također je u predstečaju
Nakon višemjesečnih financijskih problema i lipanjskog štrajka radnica, tekstilna tvrtka Siton-Tex iz Lepoglave završila je u stečaju. Trgovački sud u Varaždinu otvorio je stečajni postupak 25. rujna, a za stečajnog upravitelja imenovan je Hrvoje Kraljičković.
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