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Još jedna tekstilna tvrtka u stečaju: Kraj za Siton-Tex

28. rujna 2026.
Mativo d.o.o., Proizvodnja tekstilnih proizvoda
foto Ratko Mavar
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Prihodi su pali 40 posto, radnice su štrajkale zbog tri neisplaćene plaće, a povezana tvrtka istog vlasnika također je u predstečaju

Nakon višemjesečnih financijskih problema i lipanjskog štrajka radnica, tekstilna tvrtka Siton-Tex iz Lepoglave završila je u stečaju. Trgovački sud u Varaždinu otvorio je stečajni postupak 25. rujna, a za stečajnog upravitelja imenovan je Hrvoje Kraljičković.

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#Siton-tex#Tomislav Pavlović#Hrvoje Kraljičković#Stečaj#Tekstilna Industrija#Financijski Problemi
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