Još jedna tekstilna tvrtka u stečaju: Kraj za Siton-Tex

Prihodi su pali 40 posto, radnice su štrajkale zbog tri neisplaćene plaće, a povezana tvrtka istog vlasnika također je u predstečaju

Nakon višemjesečnih financijskih problema i lipanjskog štrajka radnica, tekstilna tvrtka Siton-Tex iz Lepoglave završila je u stečaju. Trgovački sud u Varaždinu otvorio je stečajni postupak 25. rujna, a za stečajnog upravitelja imenovan je Hrvoje Kraljičković. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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