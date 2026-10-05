Štrokov propali resort ide na dražbu, ključna odluka pada u studenom

Sud 11. studenoga utvrđuje vrijednost glavne parcele od 14 hektara, nakon čega slijedi Finina elektronička dražba.

Lička saga Gorana Štroka i njegova posrnulog ličkog projekta T-Nest ulazi u završnu fazu. Trgovački sud u Zagrebu za 11. studenoga zakazao je ročište radi utvrđivanja vrijednosti glavne nekretnine nikad dovršenog turističkog kompleksa, nakon čega bi trebao biti otvoren put njezinoj prodaji preko Fine.

Riječ je o parceli površine gotovo 14 hektara u općini Lovinac, na kojoj je Štrokova tvrtka Jadranski luksuzni razvoj planirala izgradnju 70 većih i manjih vila uz umjetno jezero.

Podsjetimo, parcela je ranije ove godine procijenjena na 4,5 milijuna eura, a na njoj razlučno pravo ima Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR).

Projekt od 4,5 milijuna eura pred Finom

Sud je prodaju nekretnine odredio još u veljači ove godine, no na ročištu 11. studenoga utvrđivat će se njezina vrijednost, nakon čega će sud odrediti način i uvjete prodaje. Potom će prodaju provesti Financijska agencija elektroničkom javnom dražbom.

Ovaj rasplet nastavak je višegodišnjeg urušavanja ambicioznog Štrokova projekta zamišljenog kao luksuzni eko-resort.