Za Paška rebra ponuđeno 4,18 mil. eura, licitiralo se do zadnjih minuta

Dražba 71 hektara zemljišta na Pagu završila je 120.000 eura iznad početne cijene, a identitet najvišeg ponuditelja zasad nije poznat

Više od četvrt stoljeća nakon što su Paška rebra postala jedan od simbola spornih nekretninskih poslova iz devedesetih, za golemo zemljište na Pagu napokon je stigla ponuda koja bi mogla privesti kraju jednu od najdugovječnijih stečajnih priča u Hrvatskoj.

Druga elektronička javna dražba za ukupno 710.296 četvornih metara zemljišta, odnosno nešto više od 71 hektara, završila je s najvišom ponudom od 4.182.500 eura. Početna cijena bila je 4.062.500 eura, što znači da je tijekom nadmetanja podignuta za 120 tisuća eura.

Da je interesa bilo i u samoj završnici pokazuje podatak Financijske agencije da je nadmetanje moralo biti produljeno te da je trajalo tri sata duže od predviđenog.

Tko je dao najvišu ponudu zasad nije poznato. FINA javno objavljuje iznos najbolje ponude, ali ne i identitet ponuditelja, dok konačnu odluku o prodajnoj cijeni i osobi kojoj će nekretnine biti dosuđene donosi Trgovački sud u Zagrebu. Stečajni upravitelj Marinko Paić do zaključenja ovog teksta nije bio dostupan za komentar.

Tri uplatitelja položila po 812.500 eura

Interes za drugu dražbu mogao se naslutiti i prije njezina završetka. FINA je evidentirala tri uplatitelja jamčevine, a za stjecanje prava na sudjelovanje svaki je morao položiti čak 812.500 eura. To ne znači nužno da su sva tri uplatitelja na kraju i aktivno licitirala, no riječ je o iznosu koji pokazuje da interes za zemljište nije bio samo deklarativan.

Druga dražba počela je 16. rujna, a redovni završetak nadmetanja bio je određen za 30. rujna u 13.59 sati. Dražbeni korak iznosio je 2.500 eura.

Najviša ponuda na kraju je bila 2,95 posto viša od početne cijene, ali još uvijek znatno ispod procijenjene vrijednosti nekretnina.

Sudski utvrđena vrijednost Paških rebara iznosi 8,125 milijuna eura, pa ponuđenih 4,1825 milijuna predstavlja oko 51,5 posto procjene. To znači da je najviša ponuda gotovo 3,94 milijuna eura niža od utvrđene vrijednosti zemljišta.

Preračunato na ukupnu površinu, najviša ponuda odgovara cijeni od približno 5,89 eura po četvornome metru. Procijenjena vrijednost zemljišta iznosi oko 11,44 eura po četvornome metru.

Prva dražba nije uspjela

Do tako velike razlike između procijenjene vrijednosti i cijene po kojoj se sada licitiralo došlo je zbog pravila stečajne prodaje. Na prvoj dražbi Paška rebra nisu mogla biti prodana za manje od tri četvrtine procijenjene vrijednosti, odnosno za manje od 6.093.750 eura. Kupca po toj cijeni nije bilo.

U drugom krugu zakonski minimum spušten je na polovinu procijenjene vrijednosti, odnosno 4.062.500 eura. Upravo je po toj cijeni počelo rujansko nadmetanje. Najviša ponuda tako je za oko 1,91 milijun eura niža od minimalne cijene tražene u prvom krugu.

Da ni druga dražba nije uspjela, cijena bi se u trećem pokušaju mogla spustiti na četvrtinu utvrđene vrijednosti, oko 2,03 milijuna eura. Do toga, sudeći prema završetku sadašnjeg nadmetanja, ipak ne bi trebalo doći ako sud prihvati najvišu ponudu i ponuditelj ispuni sve obveze.

Više od 71 hektara uz Grad Pag

Predmet prodaje čine tri nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižnog odjela Pag.

Najveća je čestica 8166/1 na lokaciji Ogradica do Lokunja, površine 290.640 četvornih metara. Druga, na predjelu Rebarsko, ima 211.443 četvorna metra, a treća 208.213 četvornih metara. Riječ je uglavnom o šumama i pašnjacima, a nekretnine se prodaju isključivo kao jedna cjelina. Njihova vrijednost, međutim, ne proizlazi samo iz površine nego i iz položaja te višedesetljetne priče koja ih prati.

Afera koja traje od devedesetih

Paška rebra dospjela su u javnost krajem devedesetih, kada je Grad Pag prodao desetke hektara zemljišta tvrtki Eurosped međunarodno otpremništvo, povezanoj sa Želimirom Dodderom. Zemljište je trebalo postati turističko-stambena zona, no ambiciozni projekt nikada nije realiziran.

Kupoprodajni posao bio je vrijedan oko 5,4 milijuna njemačkih maraka, a nakon problema s plaćanjem i financiranjem zemljište je završilo opterećeno hipotekama. Cijeli slučaj prerastao je u dugotrajnu kombinaciju stečajnih, zemljišnoknjižnih i drugih sudskih postupaka. Upravo zato se i u dokumentaciji sadašnje prodaje navodi da je riječ o nastavku postupka koji korijene vuče još iz 1999. godine.

Vlasnik zemljišta danas je stečajna masa Eurospeda, dok je država preko Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) ključni razlučni vjerovnik. CERP je razlučno pravo preuzeo od Hrvatske poštanske banke, a upravo je spor oko tog prava bio jedan od razloga zbog kojih je unovčenje zemljišta godinama stajalo.

Stečajni upravitelj ranije nam je potvrdio da se posljednjih godina ponajprije čekalo okončanje sudskog spora, nakon čega su stvoreni uvjeti da se zemljište konačno ponudi tržištu.