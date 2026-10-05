Šušnjar: Izrada pravilanika o sidrenim cijenama je u poodmakloj fazi

Najavio je da će se nakon što pravilnik bude u finalnoj fazi, provesti javno savjetovanje i sastanci s cehovskim udruženjima

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u ponedjeljak da je priprema pravilnika koji će definirati proizvode i usluge za koje će se isticati bazna cijena u poodmakloj fazi, a kritičarima koji najavljuju prosvjede zamjerio je politikantstvo i manipulaciju udrugama poduzetnika.

– Podsjetit ću najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja, negdje u vrijednosti 550 milijuna eura, od ukidanja dostave, izlaznih računa, dostave računa, sve je digitalizirano – rekao je Šušnjar u izjavi na margini dodjele ugovora obrtnicima za naukovanje učenika.

Potvrdio je da datum produženja roka za isticanja sidrenih cijena i digitalne objave cjenika ostaje 17. studenoga, te dodao da je riječ o mehanizmu koji služi potrošačima da se bolje orijentiraju i procijene za što će trošiti svoj novac.

Najavio je da će se nakon što pravilnik bude u finalnoj fazi, provesti javno savjetovanje i sastanci s reprezentativnim cehovskim udruženjima, poput obrtničke komore, za koju je naglasio da je do sada bila među najkonstruktivnijima u svim dosadašnjim razgovorima.

Tu je i HGK, HUP, rekao je i dodao da je ministarstvo osluhnulo bilo gospodarstvenika, poduzetnika i udruga i odgodilo primjenu obveze isticanja sidrenih cijena i digitalne objave cjenika. Ujedno je zahvalio svima koji su već uveli baznu ili sidrenu cijenu.

Komentirao je i najave prosvjeda iz udruge UGP, kazavši da su u vodstvu te udruge ljudi iz stranaka Centar, Pametno i Mosta te da je to njima politička platforma, ali je dodao i da će "sve konstruktivne prijedloge saslušati".

– Svi koji su prisutni na tržištu moraju imati svoje cjenike, moraju isticati cijene, tako da ne vidim prostora tim političkim galamdžijama koji koriste udruge radi plasiranja svojih političkih ideja i borbe za politički prostor – rekao je Šušnjar.

Upitan o skorom sastanku neformalne političke skupine devet mediteranskih zemalja članica Europske unije MED9 u Splitu, rekao je da će se ondje razgovarati o energetskoj suradnji, povećanim kapacitetima transporta LNG-a,te da će biti i drugih tema koje vode pozitivnim gospodarskim kretanjima.

Na pitanje o njegovom stavu o eventualnima novim štrajkovima nakon radnika ZET-a i ZG Holdinga, rekao je da ne može 'gatati hoće li biti neki štrajk ili neće', te se nada da neće biti potrebe za štrajkovima, ali i da su oni legitimno pravo.