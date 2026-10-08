Hrvatske tvrtke u SAD-u čekale su 20 godina: pada velika porezna prepreka



Veleposlanica Nicole McGraw potvrdila je Lideru da bi sporazum trebao biti riješen do kraja godine, uz znatno niži porez na dividende

Jedna od najdugovječnijih poreznih prepreka hrvatskim tvrtkama koje posluju u Americi napokon bi trebala biti uklonjena. Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw danas je na Liderov upit jasno potvrdila da će pitanje izbjegavanja dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a biti riješeno do kraja ove godine.

Za domaće poduzetnike koji ondje otvaraju podružnice, šire poslovanje ili naplaćuju korištenje vlastite tehnologije to bi moglo značiti osjetno manje porezne troškove.

Rujanski pomaci

Najava dolazi nakon dva važna rujanska pomaka. Hrvatski sabor 25. rujna jednoglasno je, sa 125 glasova za, potvrdio konvenciju i pripadajući protokol. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je, 14. rujna, dokumente uputio Senatu radi davanja suglasnosti za ratifikaciju. Hrvatska je tako završila parlamentarno potvrđivanje, a postupak se pokrenuo i u Washingtonu.

Na to se čekalo mnogo dulje nego što sugeriraju posljednji datumi.

Konvencija je potpisana 7. prosinca 2022., pa će se uskoro navršiti četiri godine od potpisa koji je tada predstavljen kao velik korak u gospodarskim odnosima dviju zemalja. Poduzetnici, međutim, ugovorene olakšice još nisu mogli koristiti.

Nicole McGraw

20 godina čekanja

Poslovna zajednica sporazum traži gotovo dva desetljeća. Američka gospodarska komora u Hrvatskoj, AmCham, još je 2007. među svojim članovima provela anketu u kojoj su svi podržali njegovo sklapanje. To nije početak neprekinutih formalnih pregovora, ali pokazuje koliko dugo tvrtke upozoravaju na problem.

Ni potpisivanje 2022. nije bilo dovoljno. Izvorni tekst trebalo je dodatno uskladiti s američkim pravilima i stajalištima Senata. McGraw i ministar financija Tomislav Ćorić zato su 28. travnja ove godine u Dubrovniku potpisali protokol s izmjenama koje su otvorile put nastavku postupka.

Koliko je sporazum važan, najbolje pokazuje računica hrvatske tvrtke koja u SAD-u osnuje društvo kćer. Američka tvrtka plaća tamošnji porez na dobit, a kada zaradu isplaćuje hrvatskoj matičnoj kompaniji, na dividendu se u pravilu obračunava još 30 posto američkog poreza po odbitku. Upravo je taj dodatni trošak AmCham godinama isticao kao ozbiljnu prepreku hrvatskim ulaganjima u SAD.

Na milijun dolara bruto-dividende razlika je vrlo opipljiva: umjesto 300.000 dolara američkog poreza pri isplati, platilo bi se 50.000 dolara. Hrvatskom primatelju tako bi pri toj isplati ostalo 250.000 dolara više, dok konačna porezna računica ovisi o njegovu ukupnom poreznom položaju.

Važno i zbog patenata

Važnu korist mogle bi imati i tvrtke koje naplaćuju korištenje svojih patenata, tehnologije i drugih prava intelektualnog vlasništva. Konvencija za autorske i licencijske naknade predviđa ograničenje poreza u državi iz koje se isplaćuju na pet posto, uz propisane uvjete i iznimke. To može biti posebno važno poduzetnicima koji u Ameriku izvoze vlastito znanje i tehnološka rješenja.

Ipak, završetak postupka do kraja godine ne znači da će se sve olakšice početi primjenjivati istoga dana. Konvencija stupa na snagu nakon što obje države diplomatskim putem potvrde da su završile svoje postupke.

Za poreze po odbitku primjena počinje prvoga dana drugog mjeseca nakon stupanja na snagu, a za ostale poreze od poreznih godina koje počinju 1. siječnja sljedeće godine. Ako bi konvencija stupila na snagu u prosincu, niže stope poreza po odbitku primjenjivale bi se od veljače 2027.

Potvrda veleposlanice zato je prije svega vijest da dugogodišnje čekanje napokon dobiva rok. Za hrvatske tvrtke koje već posluju u Americi to znači mogućnost da veći dio zarade vrate u Hrvatsku. Za one koje tek razmišljaju o američkom tržištu mogla bi pasti jedna od prepreka zbog kojih su dosad odgađale taj korak.