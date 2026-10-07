Na Wall Streetu rekord S&P 500 indeksa

Pozitivno na tržište utječe i nada ulagača da američka središnja banka neće već u listopadu dodatno povećati kamatne stope

Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks dosegnuo rekordnu razinu, kao i Nasdaq, jer je ulagače ohrabrio pad cijena nafte i prinosa na obveznice, a najviše su porasle cijene tehnoloških dionica.

Dow Jones indeks ojačao je 0,49 posto, na 51.521 bod, dok je S&P 500 porastao 0,58 posto, na 7.818 bodova, a Nasdaq 0,45 posto, na 27.599 bodova.

Rekordi S&P 500 i Nasdaqa ponajviše se zahvaljuju rastu cijena tehnoloških dionica, posebice proizvođača čipova. Pritom su porasle cijene šest dionica iz skupine tzv. 'sedam veličanstvenih'.

Ulagače je ohrabrio pad cijena nafte i prinosa na obveznice.

- Kada cijene nafte padnu ili se stabiliziraju, padnu i prinosi jer popuste strahovanja od rasta inflacije, a to onda potakne rast cijena dionica. To je posljednjih tjedana uobičajeno - objašnjava Oliver Pursche, potpredsjednik u tvrtki Wealthspire Advisors.

Pozitivno na tržište utječe i nada ulagača da američka središnja banka neće već u listopadu dodatno povećati kamatne stope jer su posljednja izvješća pokazala da tržište rada slabi, što bi moglo negativno utjecati na potrošnju i rast gospodarstva.

Stoga se Fedu smanjuje prostor za povećanje kamata, premda je prilično sigurno da će do kraja godine to morati učiniti, s obzirom da se inflacija u SAD-u već dugo kreće znatno iznad ciljanih razina od 2 posto.

- Ne očekujemo povećanje kamata Feda u listopadu, ali mislim da smo u ciklusu postupnog zaoštravanja monetarne politike - kaže Tim Ghriskey, strateg u tvrtki Ingalls & Snyder.

Osim toga, ulagači se pripremaju za sezonu objava kvartalnih poslovnih rezultata, koja počinje idućega tjedna.

Analitičari procjenjuju da će zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju u prosjeku biti oko 30 posto veće nego u istom lanjskom razdoblju. Pritom se zbog povišenih cijena nafte najveći rast zarada očekuje u energetskom sektoru, za 114 posto, a potom u tehnološkom, za 66,5 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE ojačao je 0,42 posto, na 10.541 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,77 posto, na 25.449 bodova, a pariški CAC 0,40 posto, na 7.865 bodova.

Azijske burze blago pale, dolar oslabio

Na azijskim su burzama cijene dionica u srijedu pale, dok su cijene nafte porasle, a dolar prema košarici valuta oslabio drugi dan zaredom.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 0,3 posto, izgubivši dio dobitaka iz prethodnih dana.

Pritom su cijene dionica u Australiji, Hong Kongu, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji pale između 0,1 i 0,9 posto. U Kini se zbog praznika ne radi.

Na burzama se trguje oprezno jer se cijene nafte i prinosi na obveznice kreću na povišenim razinama i jer je samo pitanje vremena kada će zbog visoke inflacije središnje banke dodatno povećati kamatne stope.

Cijene nafte porasle

A cijene su nafte jutros porasle. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela ojačala 1,01 posto, na 101,60 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,86 posto, na 90,20 dolara.

Dolar oslabio drugi dan zaredom

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost američke prema košarici valuta skliznula drugi dan azredom.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 101,95 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 102,16 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,10 na 158,40 jena.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1230 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1220 dolara.