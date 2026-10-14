Za Kumrovec nula ponuda, tri državne prodaje ispale iz plana

Iako je natječaj produljen, za Spomen-dom u Kumrovcu nije bilo zainteresiranih. Prodaja Vile Svežanj zapela je na sudu.

Propao je još jedan pokušaj države da proda nekadašnji Spomen-dom u Kumrovcu. Na javni natječaj za kupnju kompleksa Znanstveno-studijskog centra Kumrovec, za koji je početna cijena bila 2,71 milijun eura, nije pristigla nijedna ponuda. Rok za dostavu ponuda istekao je jučer, nakon što ga je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prethodno produljilo za gotovo mjesec dana.

Natječaj za prodaju objavljen je u lipnju, prvotni rok za dostavu ponuda bio je 14. rujna, no Ministarstvo ga je produljilo do 13. listopada. Unatoč dodatnom vremenu za potencijalne investitore, kupac nije pronađen.

Na prodaju je ponuđen kompleks površine čak 50.688 četvornih metara smješten u Kumrovcu. Osim nekadašnjeg Spomen-doma, obuhvaća ljetnu pozornicu, parkovne površine, parkirališta i pripadajuće zemljište. Sama građevina sastoji se od tri povezane cjeline ukupne površine 8.386 četvornih metara.