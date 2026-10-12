Hrvoje Pezić s vlasnikom Brodomerkura kupio trgovački centar

Centar Marisa prvo je prodan u sklopu stečajnog plana, a šest tjedana poslije završio je u vlasništvu zajedničke tvrtke Pezića i Botice

Poduzetnik Hrvoje Pezić, vlasnik i predsjednik Uprave HOK-osiguranja, nastavlja širiti svoj nekretninski portfelj. Nakon ulaganja u zagrebačke poslovne zgrade, hotele i zemljišta, sada je sa splitskim poduzetnikom Trpimirom Boticom, vlasnikom Brodomerkura i rent-a-car tvrtke Viator, kupio trgovački centar Marisa u Trogiru.

Prema podacima iz zemljišnih knjiga, novi vlasnik trgovačkog centra je tvrtka Projekt Kapetan, u kojoj Pezić i Botica imaju po 50 posto vlasničkog udjela. Riječ je o trgovačkom kompleksu na adresi Kardinala Alojzija Stepinca 112, koji obuhvaća zemljište površine 4883 četvorna metra, od čega se 3650 četvornih metara odnosi na poslovnu zgradu.

Marisa je prethodno bila u vlasništvu tvrtke Megalit, koja je prošle godine završila u stečaju.

Kompleks je lani bio ponuđen na prodaju putem elektroničke dražbe, uz procijenjenu vrijednost od 19,9 milijuna eura i početnu cijenu od 14,9 milijuna eura. Međutim, prodaja je na kraju riješena stečajnim planom, kojim je predviđeno da centar za 13,65 milijuna eura preuzme Botičina tvrtka Viator.