Kutle se nakon 16 godina može vratiti u Hrvatsku, povlači se tjeralica

Sud je obustavio izvršenje kazne i naložio povlačenje tjeralice. Kutle je još u veljači najavio povratak u Hrvatsku i naplatu starih dugova.

Miroslavu Kutli zastarjela je posljednja poznata neizvršena pravomoćna zatvorska kazna u Hrvatskoj. Županijski sud u Zagrebu jučer je obustavio izvršenje trogodišnje zatvorske kazne jer je dan ranije, 29. rujna, nastupila zastara. Sud je ujedno naložio Ministarstvu unutarnjih poslova da povuče tjeralicu i stavi izvan snage europski uhidbeni nalog.

To nije prva Kutlina pravomoćna zatvorska kazna koja je završila zastarom. Za slučaj Gradski podrum bio je pravomoćno osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora, no izvršenje te kazne zastarjelo je još u srpnju 2020. godine. Tada, međutim, Kutle još nije mogao jednostavno prijeći hrvatsku granicu jer mu je preostala upravo ova trogodišnja kazna.

Zastarom i te posljednje neizvršene zatvorske kazne nekada najpoznatijem tajkunu iz doba privatizacije 1990-ih uklonjena je glavna prepreka koja ga je godinama držala izvan Hrvatske.

Deset godina čekao zastaru

Ova konkretna kazna proizašla je iz dugogodišnjeg postupka povezanih s izvlačenjem novca iz Tiska prema društvima Kutline poslovne grupacije.“

Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio ga je krivim za tri kaznena djela još 25. studenoga 2015. Odluka je postala pravomoćna 29. rujna 2016. godine, nakon što ju je potvrdio Županijski sud u Slavonskom Brodu.

Iako je Vrhovni sud 2018. godine, odlučujući o izvanrednom pravnom lijeku, preinačio pravnu kvalifikaciju djela i Kutli izrekao jedinstvenu kaznu od tri godine zatvora, ta odluka prema zakonu nije ponovno pokrenula zastarni rok. Za izvršenje zatvorske kazne dulje od jedne godine Kazneni zakon propisuje zastarni rok od deset godina, koji se računao od dana pravomoćnosti prvotne presude: 29. rujna 2016. Zbog toga je zastara izvršenja kazne nastupila točno deset godina poslije, 29. rujna 2026. godine.