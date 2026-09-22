Sanacija otpada u Gospiću koštat će 55,5 milijuna eura i trajati 13 mjeseci

Prva faza stajat će 8,8 milijuna eura, a za sanaciju 33 tisuće tona zakopanog otpada trošak se procjenjuje na 40 milijuna eura.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković predstavila je danas plan sanacije otpada u Gospiću, prema kojem nijedna od četiri predviđene faze ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci. Procjenjuje se da je na lokaciji oko 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada.

Sanacija će se provoditi u nekoliko faza. Uz privremeno prekrivanje zakopanog otpada, u prvoj će se sanirati oko 4.500 tona rasutog opasnog otpada uz silos, u drugoj oko 650 tona neopasnog otpada, a u trećoj gotovo 33 tisuće tona zakopanog opasnog i neopasnog otpada pomiješanog sa zemljom i kamenom u zasad nepoznatom omjeru. Četvrta faza obuhvatit će oko 6.000 tona otpada u postojećim objektima i silosu.

Privremeno prekrivanje zakopanog otpada već je u tijeku. Radovi će stajati 270 tisuća eura, a rok za njihovu provedbu je 30 dana.

Za prvu fazu rok je godinu dana. Odabran je izvođač koji će otpad spaliti izvan Hrvatske, a posao je vrijedan 8,8 milijuna eura. Riječ je o zajednici ponuditelja CE-ZA-R, C.I.A.K., SAUBERMACHER-TS, KEMIS-TERMOCLEAN i KEMOKOP.

U drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama spalit će se u cementarama u Našicama i Koromačnom. Rok za završetak posla je 45 dana, a trošak se procjenjuje na oko 390 tisuća eura.

Za prvu i drugu fazu ne zahtijevaju se procjena utjecaja na okoliš ni ishođenje dozvola za gospodarenje otpadom.

Najzahtjevnija faza vrijedna oko 40 milijuna eura

Za treću fazu, koja obuhvaća gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada na dubini do 2,9 metara, u tijeku je priprema postupka nabave. Vučković je rekla da se prednost daje sanaciji koja uključuje predobradu na lokaciji, odnosno iskop otpada, mehaničku separaciju i karakterizaciju te zasebno postupanje s pojedinim frakcijama.

Predobrada bi se obavljala isključivo u zatvorenom sustavu, uz praćenje kvalitete zraka i podzemnih voda, buke i tla te kontrolu mogućeg istjecanja i procjeđivanja voda, raznošenja otpada i izvanrednih događaja.

Prema riječima ministrice, takav bi model omogućio veću kontrolu nad tokovima otpada, rok provedbe bio bi 13 mjeseci, a trošak se procjenjuje na oko 40 milijuna eura. Alternativa je iskop bez predobrade, pri čemu bi se konačno zbrinjavanje otpada odvijalo izvan Hrvatske.

Četvrta faza obuhvaća zbrinjavanje otpada u postojećim objektima i silosu. Posao bi se mogao završiti u roku od 12 mjeseci od početka radova, a procijenjena vrijednost sanacije iznosi šest milijuna eura.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio je da će ovoga tjedna početi prekrivanje zakopanog otpada, a idućeg tjedna odvoz 650 tona neopasnog otpada.