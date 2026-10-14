Štednja za život bez financijskog stresa

HPB Financijska akademija podsjeća na važnost štednje i donosi savjete za sigurniju financijsku budućnost

Koliko ste puta čuli kako je štednja rješenje za brojna pitanja s kojima se susrećete i o kojima razmišljate? I možda još uvijek vjerujete kako treba čekati pravi trenutak i neko bolje vrijeme za štednju.

Nije uvijek jednostavno štedjeti, ali štednja može biti važan odgovor za život s manje financijskog stresa i zato zaslužuje mjesto na popisu vaših novih financijskih odluka.

Uz štednju ste bliže ostvarenju mnogo toga što biste željeli ili trebali priuštiti sebi, kupiti ili, jednostavno, osigurati nešto novca „za svaki slučaj“. Time je i vaša budućnost sigurnija.

Financijska pismenost je znanje koje pomaže u donošenju odgovornijih odluka, a jedna od najvažnijih financijska odluka je početi štedjeti bez odgode i bez obzira na iznos. Zato, ne čekajte idealne uvjete kako biste krenuli - dovoljno je usvojiti naviku redovite štednje, neovisno o iznosu koji možete odvajati, i rezultat će s vremenom biti vidljiv.

Općeprihvaćena preporuka je štedjeti 20 posto prihoda, ali vi najbolje znate vaše mogućnosti. Odlučit ćete o iznosu nakon što prvo posložite vaše financije, obratite pažnju na obaveze, vidite možete li smanjiti potrošnju i kojih se izdataka možete odreći. Tako ćete prepoznati kupnje i troškove koji se ponavljaju, a bez kojih možete.

Za početak je važno imati kontrolu nad potrošnjom jer upravo je to temelj uspješne štednje. Postavite i cilj štednje jer će vas jasno definirani prioriteti voditi i motivirati. Recimo, uskoro će vrijeme darivanja - uštedite za darove, priželjkujete lijep godišnji odmor - uštedite i priuštite si uživanje bez zaduživanja, pobrinite se za nepredviđene situacije i oslobodite financijskog stresa ili razmišljajte o budućnosti koja vas čeka za 10 ili 20 godina.

Kad su osnovne financije dovedene u red i potrošnja pod kontrolom, moći ćete povećavati iznos štednje i započeti s ulaganjima. O tome ćete, ovisno o vašoj situaciji, opet vi odlučiti i odabrati opciju koja vam najviše odgovara.

Za klasičnu štednju u bankama usporedite uvjete na mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke, a stručni savjet potražite ako sami ne poznajete dovoljno prednosti i rizike određene vrste ulaganja, među kojima su životno osiguranje, mirovinska štednja, investicijski fondovi, dionice, obveznice, trezorski zapisi, strukturirani proizvodi, nekretnine, zlato, kriptovalute. Veliki izbor mogućnosti zahtijeva ozbiljnu odluku o tome gdje ćete usmjeriti svoj novac.