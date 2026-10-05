Moneymaxxing nije samo štednja: Zašto ga generacija Z prihvaća

Novi financijski trend potiče štednju, ulaganje i rast prihoda, ali pretjerana optimizacija novca može lako prijeći u zamku

Svake se godine barem jedan novi trend pojavi u segmentu osobnih financija. Jedan od najnovijih koji se proširio društvenim mrežama jest moneymaxxing. Riječ je o pokušaju da se iz svakoga zarađenog eura izvuče što više: smanje nepotrebni troškovi, bolje iskoristi štednja, uloži višak novca, iskoriste kartične pogodnosti i popusti te povećaju prihodi. Umjesto klasičnog pitanja 'Koliko mogu uštedjeti?' logika moneymaxxinga ide korak dalje i pita može li novac koji već imam 'raditi' učinkovitije.

Trend je nastao iz šire internetske kulture maxxinga, odnosno ideje da se različita područja života mogu maksimalno optimirati. Društvene mreže već su prošle kroz sleepmaxxing, odnosno optimiranje sna, vacationmaxxing i niz sličnih trendova. Sada je ista logika stigla i do osobnih financija.