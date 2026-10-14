Stranci i dijaspora bi od 2027. mogli lakše do kredita u Hrvatskoj

Amerikanac Keith Rand razvija platformu za financiranje nekretnina u Hrvatskoj. Prvi su na redu klijenti iz Njemačke, no partner banka još se traži

Strancima koji žele kupiti nekretninu u Hrvatskoj ni stabilna primanja i uredna kreditna povijest ne moraju osigurati jednostavan put do kredita. Slične poteškoće mogu imati i hrvatski iseljenici koji bi kupili kuću u domovini, ali plaću primaju i kreditnu povijest grade u drugoj državi. Upravo je na takvu prepreku naišao Keith Rand, osnivač Altive Wealth, kada je sa suprugom Hrvaticom pokušao financirati kupnju nekretnine u Istri.

– Prije otprilike pet godina, dok smo supruga i ja još živjeli u Sjedinjenim Američkim Državama, pokušali smo kupiti i financirati kuću za odmor u Istri. Na papiru smo bili upravo onakvi klijenti kakve bi svaki kreditor poželio, s odličnom kreditnom poviješću i stabilnim, dobro plaćenim poslovima. Unatoč tome, financiranje te kupnje pokazalo se iznimno zahtjevnim. Iz tog sam iskustva izašao uvjeren da problem nije bio u nama, nego u nedostatku kreditnog postupka prilagođenog ljudima čiji je financijski život vezan uz inozemstvo – kaže Rand.