Hrvatski Telekom i Deutsche Telekom lansirali putnički eSIM T-Travel

Tržište putničkih eSIM-ova ubrzano raste, dok nova usluga nudi mobilni internet putnicima u više od 200 svjetskih odredišta

Hrvatski Telekom i Deutsche Telekom predstavili su T-Travel, novu digitalnu eSIM platformu koja putnicima omogućuje pristup mobilnom internetu u više od 200 odredišta diljem svijeta. U razvoju globalnog proizvoda važnu je ulogu imao tim Hrvatskog Telekoma, koji je sudjelovao u razvoju korisničkog iskustva, ponude, cjenovnog modela i poslovnih partnerstava.

T-Travel je namijenjen putnicima koji žele biti povezani odmah po dolasku u drugu zemlju, bez traženja lokalne fizičke SIM kartice i bez nepredviđenih troškova roaminga. Cijeli je proces digitalan – korisnik odabire odredište, trajanje putovanja i podatkovni paket te ga aktivira na uređaju koji podržava eSIM.

Četiri paketa za putnike diljem svijeta

T-Travel nudi četiri opcije – Lite, Standard, Max i Unlimited – s razdobljem valjanosti od jednog do 30 dana. Količina podatkovnog prometa i cijena ovise o odredištu i trajanju putovanja.

Korisnici mogu na jednom mjestu upravljati s više eSIM paketa, primjerice za članove obitelji ili suputnike, dok je korisnička podrška dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

- Putovanja su danas gotovo nezamisliva bez mobitela. Koristimo ga za navigaciju, rezervacije, plaćanje, prijevoz i komunikaciju gdje god se nalazili pa nam je od početka bilo važno da T-Travel upravo taj dio putovanja po dolasku na novo odredište učini što jednostavnijim - izjavio je Krešimir Madunović, član Uprave i glavni operativni direktor za privatne korisnike Hrvatskog Telekoma.

Kako navodi Madunović, stručnjaci Hrvatskog Telekoma sudjelovali su u razvoju proizvoda namijenjenog korisnicima diljem svijeta.

- Fokus nam je bio na tome da cijeli korisnički put, od odabira odredišta i odgovarajućeg paketa do aktivacije eSIM-a, bude što jednostavniji, brži i intuitivniji i time lako dostupan svima - pojasnio je Madunović.

T-Travel je zasebna digitalna usluga i ne mijenja postojeće roaming pogodnosti korisnika Hrvatskog Telekoma i drugih društava Deutsche Telekom Grupe. Prvenstveno je namijenjen putnicima koji nisu njihovi korisnici. Usluga je dostupna putem internetske stranice t-travel.com i mobilne aplikacije T-Travel, neovisno o tome kojeg mobilnog operatora korisnik inače koristi.

eSIM tržište sve veće, roaming pod pritiskom

Ulazak Deutsche Telekoma i Hrvatskog Telekoma dolazi u trenutku kada tržište putničkih eSIM-ova snažno raste. Prema procjenama FDM CCS Insighta koje je ranije objavio Financial Times, ove bi se godine u svijetu trebalo koristiti oko 134 milijuna putničkih eSIM-ova, nasuprot 101,8 milijuna u 2025. godini.

Na tržište su uz specijalizirane aplikacije poput Airala i Sailya ušli i fintechovi poput Revoluta i Klarne, koji korisnicima nude vlastite eSIM pakete. Upravo o tome kako novi igrači pritiskaju tradicionalni roaming te kako se razvija tržište putničkih eSIM-ova Lider je već pisao.

Prema procjenama STL Partnersa tržište putničkih eSIM-ova vrijedilo je 649 milijuna funti u 2025. godini i do 2030. moglo bi dosegnuti 3,2 milijarde funti.

Trend se prelijeva i na hrvatsko tržište. HAKOM-ovi podaci pokazuju da su prihodi hrvatskih operatora od podatkovnog roaminga stranaca pali s oko 56,6 milijuna eura u 2024. na oko 55,3 milijuna eura u 2025. godini, odnosno za 2,2 posto. U prvom tromjesečju 2026. iznosili su 2,99 milijuna eura, što je 0,6 posto manje nego godinu ranije.