UniCredit lansirao DealSync: AI spaja kupce i prodavatelje

Platforma dostupna i klijentima Zagrebačke banke otvara domaćim tvrtkama pristup europskoj mreži investitora i M&A prilika

Grupa UniCredit predstavila je DealSync, naprednu platformu temeljenu na umjetnoj inteligenciji namijenjenu malim i srednjim poduzećima za povezivanje potencijalnih kupaca i prodavatelja (investitora i društava) u transakcijama spajanja i preuzimanja (M&A – Mergers & Acquisitions), stoji u priopćenju. Ova platforma dostupna je i klijentima Zagrebačke banke čime se hrvatskim kompanijama otvara pristup širokoj paneuropskoj mreži potencijalnih strateških i financijskih partnera sa svih tržišta na kojima posluje Grupa UniCredit, s naglaskom na regiju Srednje i Istočne Europe.

Platforma DealSync jedinstvena je na hrvatskom tržištu, a koristi sofisticirane modele koji se temelje na umjetnoj inteligenciji te iskustvo stručnjaka za spajanja i preuzimanja kako bi identificirala potencijalno podudaranje između domaćih i stranih investitora i poduzeća. Na taj se način povezuju oni koji traže priliku za kupnju i širenje poslovanja s onima koji razmatraju prodaju, pronalazak strateškog partnera, dokapitalizaciju ili druga odgovarajuća kapitalna rješenja.

Analiza se provodi na temelju unaprijed definiranih kriterija poput vrste industrije, veličine društva po prihodima i profitabilnosti i drugih, uz zajamčenu anonimnost. Cijeli je proces brz i jednostavan za klijente jer nakon inicijalnog iskazivanja interesa platforma sama pronalazi potencijalne podudarnosti. Kada se pojavi podudarnost, klijent sam odlučuje želi li otkriti svoj identitet te potom ući u daljnje pregovore s drugom stranom.

- Platforma DealSync još je jedna usluga kojom Grupa UniCredit i Zagrebačka banka iskazuju posvećenost razvoju snažnih europskih kompanija, jačanju gospodarstva Europe i poticanju rasta domaćeg gospodarstva kroz najnaprednija financijska rješenja. Kroz nju klijentima iz segmenta malih i srednjih poduzeća pružamo ekskluzivan pristup širokoj međunarodnoj mreži te im otvaramo vrata europskog tržišta kapitala - izjavio je Silvio Palić, direktor Savjetovanja i financiranja u Zagrebačkoj banci.

- DealSyncom potencijalnim kupcima omogućavamo lakšu identifikaciju ciljanih društava na području cijele Europe za širenje poslovanja, povećanje tržišnog udjela, ulazak na nova tržišta ili stjecanje posebnog know-howa. Istovremeno prodavateljima otvaramo pristup domaćim i stranim investitorima, što je osobito značajno za vlasnike kompanija koji razmišljaju o osiguravanju svježeg kapitala za rast ili jednostavno prodaji vlasničkog udjela u poduzeću. Time se značajno ubrzava i pojednostavljuje tradicionalni M&A proces, uz visoku razinu sigurnosti i potpunu diskreciju. Zainteresiranima je pritom dostupna i široka mreža stručnjaka i bankara za savjetovanje i operativnu podršku - istaknuo je Ivan Majić, direktor Savjetovanja u Zagrebačkoj banci.

Spoj automatizirane analitike i širok doseg platforme omogućava učinkovitost i dostupnost koja nadilazi mogućnosti uobičajenih transakcijskih procesa. Platforma je već prepoznata kao važna inovacija u bankarskom sektoru te je nagrađena prestižnom nagradom ABI Innovation Award 2025., ističe se u priopćenju.