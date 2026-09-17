Poslovni pothvat Ane Radišić: od uspješnog podcasta prema vlastitom sadržajnom ekosustavu

Projekt nastao kao ekstenzija podcasta 'Putem oblaka' stiže u Split i pokazuje kako se digitalni sadržaj može razvijati kroz događanja uživo, nova iskustva i partnerstva

Nakon uspješnog prvog izdanja u Opatiji, projekt Ane Radišić 'Novi horizonti' 14. i 15. listopada stiže u Split. Iza dvodnevnog događanja s više od 20 sudionika nalazi se i šira poslovna priča - razvoj projekta „Putem oblaka“ iz podcasta u platformu koja povezuje digitalni sadržaj, događanja uživo, iskustvene formate i zajednicu.

Projekt 'Putem oblaka' započeo je kao podcast temeljen na razgovorima s ljudima iz različitih područja društvenog i poslovnog života. Nakon nekoliko godina razvoja otvorilo se pitanje kako odnos izgrađen s publikom prenijeti i u druge formate, bez gubitka onoga na čemu je podcast nastao.

Jedan od odgovora su 'Novi horizonti', prvi put predstavljeni ovog proljeća u Opatiji. Ideja nije samo podcast preseliti pred publiku, nego oko sadržaja razvijati razgovore uživo, radionice i iskustvene formate te iskustvo s događanja ponovno vratiti u digitalni prostor.

Za Radišić taj razvoj znači i promjenu vlastite profesionalne uloge. Uz autorski i voditeljski posao, vlastiti projekt podrazumijeva razvoj novih formata, produkciju, okupljanje tima i suradnju s poslovnim partnerima.

- Kada dugo stvarate sadržaj i gradite odnos s publikom, u jednom trenutku prirodno počnete razmišljati što još taj odnos može postati. Meni nikada nije bio cilj napraviti događaj samo zato da podcast dobije svoju live verziju. Zanimljivije mi je pitanje možemo li oko kvalitetnog sadržaja izgraditi platformu koja će ljude povezivati i izvan ekrana, a zatim to iskustvo ponovno vratiti u digitalni prostor. Opatija nam je pokazala da za takav format postoji publika, a Split je sljedeći korak u njegovu razvoju - kaže Ana Radišić.

Ana Radišić

Širenje formata otvara i nove mogućnosti suradnje s partnerima, od prisutnosti unutar samog događanja do razvoja posebnih sadržaja i podcast izdanja. Istodobno, teme koje otvaraju Novi horizonti relevantne su i u poslovnom okruženju - od donošenja odluka i odnosa prema uspjehu i neuspjehu do promjene profesionalnog identiteta, upravljanja pritiskom, komunikacije, vodstva i kontinuiranog osobnog razvoja.

Upravo će se o njima u Splitu razgovarati kroz iskustva ljudi vrlo različitih profesionalnih putova. U Briig boutique hotelu svoje priče podijelit će Blanka Vlašić, Dina Levačić, Sven Maretić, Zdravko Marić, Aljoša Asanović, Petar Metličić, Kristina Čirjak, Brankica Raković, Dora Martinović, Ana Miščević, Tatjana Jurić, Bruno Kovačević, Petra Nižetić Mastelić, Maja Borovina Frankić, Ana Gruica Uglešić, Neda Vuković, dr. Danica Kesić i Tea Mamut.

Tema splitskog izdanja 'Iskra koja pokreće sve' povezat će razgovore o profesionalnim i osobnim odlukama, ambiciji, uspjesima i neuspjesima, promjenama karijera, odgovornosti i novim počecima. Razgovori će se odvijati uživo pred publikom, a program će nadopuniti art terapija, logoterapija, meditacija, vježbe disanja i pilates.

Razgovori snimljeni pred publikom naknadno će biti dostupni na YouTube kanalu Ane Radišić, dok će u Splitu biti snimljena i četiri zasebna podcasta s četiri inspirativne žene, namijenjena digitalnoj publici kao posebno izdanje podcasta. Time sadržaj nastao tijekom dva dana nastavlja živjeti i nakon završetka samog događanja.

Nakon Opatije i Splita, 'Novi horizonti' otvaraju prostor za daljnji razvoj kroz nove gradove i formate, a za „Putem oblaka“ predstavljaju sljedeću fazu projekta koji je nastao kao podcast i postupno se razvija u širu sadržajnu platformu.

- Digitalni prostor omogućio nam je da izgradimo publiku, ali susret uživo stvara sasvim drukčiju razinu odnosa. Želim da Novi horizonti dugoročno budu platforma koja može putovati, mijenjati se i otvarati nove teme, a da pritom zadrži ono zbog čega je Putem oblaka uopće nastao, a to je kvalitetan i iskren razgovor - zaključuje Radišić.