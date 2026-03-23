Vivax širi poslovanje na Italiju i Francusku

Nakon rasta i ulaska na tri tržišta, domaći brend planira širenje u Italiju i Francusku te lansira digitalnu platformu

Nakon snažnog rasta i ulaska na nova tržišta, Vivax nastavlja ekspanziju u Europskoj uniji te priprema lansiranje digitalne platforme koja bi trebala promijeniti način kupnje i instalacije HVAC rješenja.

Prošle godine Vivax je proširio prisutnost na Španjolsku, Grčku i Albaniju, čime je dodatno ojačao međunarodnu distribucijsku mrežu i otvorio prostor za daljnji rast. U 2026. godini kompanija priprema ulazak na još dva velika tržišta – Italiju i Francusku, s planiranim početkom operativnog rada početkom 2027. godine.

Kako ističe Vladimir Brkljača, član Uprave M SAN Grupe zadužen za brend Vivax, riječ je o nastavku kontrolirane i dugoročno održive ekspanzije.

- Otvaranjem vlastitih poduzeća na novim tržištima dodatno jačamo lokalnu prisutnost kroz timove, partnersku mrežu te logističku i servisnu infrastrukturu. Takav model omogućuje stabilan rast uz zadržavanje visoke razine kvalitete i korisničkog iskustva - poručio je Brkljača.

Dodatni iskorak u poslovnom modelu predstavlja nova digitalna platforma, čije se lansiranje očekuje već sljedeći mjesec. Riječ je o alatu koji povezuje proces kupnje i montaže, s ciljem pojednostavljenja korisničkog iskustva, ali i otvaranja novih poslovnih prilika za partnere.

Platforma neće zamijeniti postojeće kanale, već ih integrirati u jedinstveni sustav koji povezuje ponudu, potražnju i postprodajne usluge.

Novi strateški smjerovi predstavljeni su na ovogodišnjem Vivax Cool Day-u u Zagrebu, koji je okupio više od 470 partnera i stručnjaka iz Europske unije. Događaj je još jednom potvrdio važnost suradnje, inovacija i razvoja tržišta, uz fokus na tehnologije poput dizalica topline, VRF sustava i rješenja za pohranu energije.

Uz tehnološki razvoj, kompanija nastavlja ulagati i u logističku i servisnu infrastrukturu, što ostaje jedan od ključnih stupova njezina poslovnog modela.