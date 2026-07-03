Financije

'Velika četvorka' vlada mađarskom burzom uz rast i do 48 posto

3. srpnja 2026.
Mađarska burza, burze, forinta, zastava, dionice mađarske, mađarski

Mađarska burza, burze, forinta, zastava, dionice mađarske, mađarski

foto Shutterstock
Tomislav Pili
Tomislav Pili
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Indeks BUX je trenutačno na rekordnim razinama od 140 tisuća bodova, zahvaljujući dionicama OTP banke, MOL-a, Gedeon Richtera i Magyar Telekoma

Vijest da je Interkapital vrijednosni papiri postao član Budimpeštanske burze daje razlog hrvatskim investitorima da pobliže obrate pažnju na susjedno dioničko tržište, čiju izvedbu uglavnom diktira nekolicina dionica. Mađarsko dioničko tržište je, izraženo indeksom BUX, imalo odličnu prvu polovicu godine. Ovo dioničko mjerilo kraj lipnja dočekalo je na 139.892 boda, a tijekom prvog polugodišta skočilo je za 26 posto.

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#Interkapital Vrijednosni Papiri#Budimpeštanska Burza#Otp Banka#Mol#Gedeon Richter#Magyar Telekom#Dionice#Dioničko Tržište #Bux Indeks#Srednja I Istočna Europa
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