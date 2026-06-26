Pivac i Kappa Star nude 130 eura za Kraš, moguće i povlačenje s burze

Ponuda se odnosi na preostalih 12,6 posto dionica, a među mogućim potezima nakon preuzimanja spominje se i odlazak s burze

Nakon što je nedavno Hanfa odobrila Pivac Holdingu objavu ponude za preuzimanje Kraša, ponuda je danas objavljena i na Zagrebačkoj burzi. Time se nastavlja postupak preuzimanja jedne od najpoznatijih domaćih prehrambenih kompanija, u kojem Pivac Holding nastupa zajedno s Kappa Star Limitedom, društvom povezanim s Nebojšom Šaranovićem.

Pivac Holding za svaku dionicu Kraša nudi 130 eura. Ponuda se odnosi na sve preostale dionice koje ponuditelji još ne drže, odnosno na 188.915 dionica, što predstavlja 12,61 posto temeljnog kapitala Kraša. Ako bi svi manjinski dioničari prihvatili ponudu, za njihov bi paket trebalo isplatiti oko 24,6 milijuna eura.

Pivac Holding trenutačno drži 826.426 dionica Kraša, odnosno 55,15 posto svih dionica, dok Kappa Star Limited drži 483.280 dionica, odnosno 32,25 posto. Zajedno tako drže 1.309.706 dionica Kraša, što predstavlja 87,39 posto svih dionica. Zbog vlastitih dionica Kraša njihov je udjel u glasačkim pravima još veći te iznosi 93,25 posto.

Ponuđena cijena od 130 eura po dionici viša je od cijena po kojima su dionice stjecane u razdoblju prije objave ponude za preuzimanje. Pivac Holding je dionice koje drži preuzeo kroz statusnu promjenu po bilančnoj vrijednosti od 78,48 eura po dionici, dok je Kappa Star u razdoblju relevantnom za ponudu dionice na uređenom tržištu stjecao najviše po 105 eura.

Prosječna ponderirana cijena dionice u tromjesečnom razdoblju od 5. rujna do 5. prosinca 2025. iznosila je 115,28 eura, a u tromjesečnom razdoblju od 9. studenoga 2025. do 9. veljače 2026. godine 114,23 eura. Fer vrijednost dionice, prema elaboratu procjene, utvrđena je na 105 eura na dan 6. prosinca 2025. te na 107 eura na dan 10. veljače 2026.

Novac za preuzimanje iz depozira i kredita

Novac za provedbu ponude osiguran je dijelom iz vlastitih, a dijelom iz kreditnih sredstava. Plaćanje je osigurano bankarskom garancijom OTP banke i novčanim sredstvima izdvojenima na račun depozitara. Dionice koje budu otkupljene raspodijelit će se između Pivac Holdinga i Kappa Star Limiteda u omjeru 63,10 prema 36,90 posto, što odgovara njihovim udjelima u zajedničkom držanju dionica Kraša.

Ponuda traje 28 dana od objave u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zagrebačke burze, s tim da rok počinje teći od kasnije objave. Dioničari koji prihvate ponudu trebali bi novac dobiti najkasnije u roku od 14 dana od isteka roka trajanja ponude.

Mogućnost odlaska s burze

Osim same cijene, u ponudi je važna i najava daljnje konsolidacije vlasničke strukture. Ponuditelji navode da jedan od ciljeva preuzimanja vide u stabilnijoj i konsolidiranijoj vlasničkoj strukturi, koja bi trebala omogućiti jednostavnije strateško upravljanje i dugoročno planiranje razvoja Kraša.

Otvorena je i mogućnost povlačenja dionica Kraša s uređenog tržišta kapitala. U ponudi se naime navodi da će ponuditelj nakon provedbe preuzimanja razmatrati različite mogućnosti koje bi mogle pridonijeti učinkovitijem poslovanju i upravljanju, uključujući i mogućnost povlačenja dionica s burze ako ocijeni da bi to pojednostavnilo upravljanje društvom i formalne okvire poslovanja.

Istiskivanja manjinskih dioničara

Ako ponudom dodatno povećaju udjel i prijeđu prag od 95 posto dionica s pravom glasa, Pivcu i Kappa Staru otvorila bi se i mogućnost istiskivanja preostalih manjinskih dioničara.

U objavi na Zagrebačkoj burzi navodi se i da 'ponuditelj ne predviđa promjene koje bi bitno odstupale od redovnog poslovanja, osim učinaka koji proizlaze iz daljnje vlasničke konsolidacije i mogućeg snažnijeg usklađivanja strateških interesa vezanih uz upravljanje ulaganjem u ciljno društvo.'

U dokumentu se ne najavljuje izravan izlazak jednog od dvaju velikih dioničara iz vlasništva Kraša, ali gore spomenuta formulacija ostavlja otvoren prostor za daljnje usklađivanje njihovih interesa i moguće buduće preslagivanje odnosa oko upravljanja tom investicijom.

Postupak koji je počeo još vlasničkim preslagivanjima i nadmetanjem za Kraš ulazi sada u završnu fazu. Pivac i Kappa Star, nekadašnji suparnici u borbi za utjecaj u Krašu, sada zajednički nastupaju prema manjinskim dioničarima.