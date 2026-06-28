Svjetske burze pale, tehnološki sektor pod velikim pritiskom

Oštri padovi sektora tehnologije i očekivano povećanje kamata uzdrmali su glavne svjetske burzovne indekse

Na svjetskim su burzama indeksi prošloga tjedna pali jer su se pod pritiskom našle tehnološke dionice i jer se zbog povišene inflacije očekuje povećanje kamatnih stopa američke središnje banke. Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks ojačao 0,6 posto, na 51.876 bodova, dok je S&P 500 pao oko 2,0 posto, na 7.354 boda, a Nasdaq 4,6 posto, na 25.297 bodova.

Pad S&P i Nasdaqa posljedica je pritiska na tehnološki sektor u kojemu su cijene dionica prošloga tjedna znatno oscilirale. Tako su u srijedu snažno porasle jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati Micron Technologya.

Cijena dionice tog proizvođača računalne memorije skočila je toga dana gotovo 16 posto, a poskupile su i mnoge druge dionice proizvođača čipova, kao što su Qualcomm, Sandisk, Western Digital...

No, već idućega dana tehnološki je sektor oštro pao, nakon što je Apple najavio povećanje cijena svojih uređaja MacBooka i iPada zbog snažnog rasta cijena komponenata, kao što su čipovi, dok je Microsoft podigao cijene Xbox konzola.

Zbog toga je cijena dionice Applea u četvrtak potonula više od 6, a Microsofta 3,5 posto. To je pritisnulo i dionice ostalih velikih kupaca čipova, kao što su Alphabet i Meta Platforms jer se ulagači plaše smanjenja marži i dobiti tih kompanija zbog snažnog rasta cijena komponenata.

- Appleovo povećanje cijena pokazuje kako bi velike tehnološke tvrtke u nekom trenutku mogle početi osjećati posljedice sve viših troškova komponenti, a to može postati čeoni vjetar za cijeli sektor. Zato ulagači postaju oprezniji. Viši ulazni troškovi, veće potrebe za kapitalnim ulaganjima i financiranjem navode ulagače na selektivniji pristup po pitanju izloženosti umjetnoj inteligenciji - objašnjava Charu Chanana, strateg u Saxu.

Očekuje se povećanje kamata Feda

Ulagače su na oprez prošloga tjedna naveli i novi podaci o inflaciji u SAD-u. Prema izvješću o troškovima osobne potrošnje, inflacija je u svibnju porasla za 0,4 posto na mjesečnoj i 4,1 posto na godišnjoj razini.

To je najviša stopa inflacije u posljednje tri godine, no to se i očekivalo, s obzirom da su i prethodni podaci o rastu potrošačkih cijena pokazali da je inflacija snažno porasla. Zbog toga novi podaci nisu znatnije utjecali na očekivanja u vezi kamatnih stopa američke središnje banke.

Velika je vjerojatnost da će Fed ove godine barem jednom povećati kamate za 0,25 postotnih bodova, a ako inflacija uskoro ne popusti, moguće je još jedno povećanje cijene novca do kraja godine.

I na većini europskih burzi cijene su dionica prošloga tjedna pale. Frankfurtski DAX indeks oslabio je 1,3 posto, na 24.671 bod, a pariški CAC 0,4 posto, na 8.384 boda. Londonski FTSE ojačao je, pak, 1,4 posto, na 10.508 bodova.