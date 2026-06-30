InterCapital ušao na mađarsko tržište i postao član Budimpeštanske burze

Ulaskom na Budimpeštansku burzu InterCapital Securities dodatno jača međunarodni profil mađarskog tržišta kapitala

Tvrtka InterCapital Securities ušla je na mađarsko tržište kapitala kao prva hrvatska tvrtka koja je postala članica Budimpeštanske burze (BSE), priopćili su iz te brokerske kuće. Sa sjedištem u Zagrebu, InterCapital Securities jedna je od vodećih brokerskih kuća u Hrvatskoj i Sloveniji, a članica je Zagrebačke, Ljubljanske i Bukureštanske burze.

Svečanost je okupila visoke predstavnike Grupe InterCapital, Budimpeštanske burze, hrvatske diplomatske misije te europskih financijskih institucija.

– Iznimno nam je drago što postajemo članovi Budimpeštanske burze. Neumorno radimo na povezivanju tržišta kapitala u regiji srednje i jugoistočne Europe. Sva su ta tržišta sama po sebi mala u usporedbi sa zapadnom Europom i SAD-om pa ih međunarodni ulagatelji ponekad zanemaruju. Jedini način da nas sve stavimo na njihov radar jest olakšati pristup tim tržištima te ponuditi nove proizvode i usluge. Grupa InterCapital planira proširiti ponudu ETF-ova na BSE-u, a InterCapital Securities planira staviti naglasak na mađarsko tržište u svim svojim poslovnim linijama (održavanje tržišta, trgovanje i analize) – izjavio je predsjednik Uprave InterCapital Securities Danijel Delač.

– Sa zadovoljstvom pozdravljamo InterCapital na Budimpeštanskoj burzi. Tijekom proteklih 25 godina tvrtka je izrasla u jednu od vodećih investicijskih tvrtki u regiji. Njezin dolazak jača međunarodnu povezanost mađarskog tržišta kapitala i podupire daljnji razvoj ETF tržišta, koje ostaje strateški prioritet Budimpeštanske burze – dodao je predsjednik Uprave Budimpeštanske burze Tibor Tóth.

Grupa InterCapital ove godine obilježava 25. godinu postojanja, a društvo pruža usluge posredovanja vrijednosnim papirima, investicijskog bankarstva i upravljanja imovinom domaćim i međunarodnim financijskim institucijama, korporacijama i ulagateljima. Tvrtka nudi i usluge korporativnog financijskog savjetovanja, analize vlasničkih vrijednosnih papira te održavanja tržišta.

Tijekom proteklih četvrt stoljeća, društvo je postalo jednim od vodećih neovisnih sudionika tržišta kapitala u srednjoj i jugoistočnoj Europi, sa snažnim fokusom na institucionalne klijente. Prema prošlogodišnjim podacima, InterCapital drži 29 posto udjela u trgovanju na tržištu vlasničkih vrijednosnih papira Zagrebačke burze te 31 posto udjela na tržištu vlasničkih vrijednosnih papira Ljubljanske burze. Tvrtka opslužuje više od pet tisuća hrvatskih i međunarodnih institucionalnih klijenata, zapošljava više od 80 stručnjaka te je tijekom svoje povijesti primila brojna industrijska priznanja i nagrade.

InterCapital je također ključan sudionik na regionalnom ETF tržištu. Njegova ponuda ETF-ova uključuje, među ostalim, fondove koji prate rumunjsko, poljsko, slovensko i hrvatsko tržište vlasničkih vrijednosnih papira.

Prije svega mjesec dana InterCapital je na Zagrebačku burzu uvrstio svoj šesti ETF koji prati glavni indeks na Varšavskoj burzi. Na taj su način omogućili domaćim ulagačima izloženost poljskom tržištu dionica kroz indeks WIG30TR koji obuhvaća 30 vodećih i najlikvidnijih dionica u Varšavi.

Kako su priopćili, ulaskom na Budimpeštansku burzu InterCapital dodatno jača međunarodni profil mađarskog tržišta kapitala, ujedno podupirući strateški cilj kompanije - povezivanje tržišta kapitala u regiji srednje i jugoistočne Europe.