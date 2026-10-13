Alkaloid - 90 godina brige o zdravlju i budućnosti

Posljednjih dvadeset godina ‘Alkaloida’ oblježvaju investicije koje su defnirale rast koji ovu kompaniju bez sumnje stavljaju u rang najsuvremenijih farmaceutskih kompanija u regiji, ali i šire

Devet desetljeća posvećenosti, znanja, kvalitete i inovacija obilježilo je put kompanije Alkaloid AD Skopje, koja ove godine slavi 90 godina postojanja i kontinuiranog razvoja. Veliki jubilej obilježen je svečanom gala proslavom u Makedonskoj operi i baletu, uz prisustvo državnog vrha, poslovnih partnera, prijatelja kompanije i zaposlenika. Kroz impresivan muzičko-scenski i vizualni spektakl, gosti su imali priliku da se osvrnu na devet desetljeća tijekom kojih je Alkaloid izrastao u jednog od vodećih regionalnih proizvođača u farmaceutskoj industriji, gradeći svoju priču na znanju, povjerenju i viziji budućnosti.

- Prava vrijednost kompanije ne mjeri se samo rezultatima koje ona postiže, već i njenom sposobnošću da opstane, da ostane snažna i održiva u neizvjesnim vremenima, da se razvija i stvara vrijednost za generacije koje dolaze. Iza svakog uspjeha kompanije ‘Alkaloid’ stoje njeni ljudi. Oni koji su postavili temelje. Oni koji su nastavili gradnju. Oni koji danas vode ‘Alkaloid’ neprijed. I oni koji tek treba da ostave svoj trag. Priča o ‘Alkaloidu’ je priča o ustrajnosti, povjerenju, kvaliteti, brizi i posvećenosti. Priča koju su oblikovale generacije vizionara, posvećenih profesionalaca i partnera, ujedinjenih zajedničkom misijom - istaknuo je povodom 90 godina Alkaloida, Živko Mukaetov, generalni direktor i predsjednik Upravnog odbora.

Devet desetljeća rasta i razvoja – od proizvodnih početaka do suvremene faraceutske industrije

Bogata povijest ovog makedonskog, ali i regionalnog farmaceutskog giganta, počinje prije skoro punog stoljeća, davne 1936. godine i sa samo 15 zaposlenih koji su proizvodili oko 350 kg farmaceutskih sirovina. Tada je istovremeno postavljen temelj novoj, modernoj, farmaceutskoj industriji u regiji. Prva prekretnica u razvoju ‘Alkaloida’ dolazi 1957. godine, kada je pušten u rad novi pogon za proizvodnju lijekova tzv. Pogon za galensku proizvodnju, kao i početak proizvodnje čuvenog Caffetin-a. Par godina kasnije započinje i ključno poglavlje u razvoju kompanije, uspostavljanjem poslovno-tehničke suradnje sa renomiranim svjetskim farmaceutskim i kemijskim korporacijama.

Ovo je bio i početak perioda koji je trajao puna tri desetljeća, kada je kompanija gradila svoju suvremenu farmaceutsku infrastrukturu. Naime, Institut za istraživanje i razvoj pušten je u rad 1966. godine kao poseban segment, s ciljem da pruži podršku sveukupnom razvju i tehnološkom programu kompanije. Vizija suvremen farmaceutske kompanije počela je da se oblikuje 1972. godine otvaranjem nove tvornice gotovih lijekova, a tvornica za preradu ljekovitog bilja puštena je u rad 1979. godine.

Investicije kao pokretač strateškog razvoja

Značajan strateški razvoj i međunarodno priznanje dolaze u periodu od sredine ’90-ih godina prošlog stoljeća i tijekom prve dekade 2000-ih. U razmaku od nekoliko godina došlo je do potpisivanja Ugovora o konvertibilnom zajmu sa EBRD i IFC, otvoren je novi pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutskih doza, izgrađen u skladu sa strogim standardima Dobre proizvođačke prakse (GMP), i koji je pušten u rad 2000. godine. U studenom 2002. godine, ‘Alkaloid’ je uvrštena na službeno tržište Makedonske burze.

Posljednjih dvadeset godina ‘Alkaloida’ oblježvaju investicije koje su defnirale rast koji ovu kompaniju bez sumnje stavljaju u rang najsuvremenijih farmaceutskih kompanija u regiji, ali i šire. 2024. godine, kompanija je realizirala najveći investicijski poduhvat u posljednja dva desetljeća – novi pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutski formulacija Tabletno 2.0.

Znanje i inovacije za generacije koje dolaze

Danas je ‘Alkaloid’, sa 27 podružnica i izvozom na više od 50 tržišta širom svijeta, kompanija koja svoje poslovanje temelji na kontinuiranim ulaganjima, razvooju i invacijama. Suvremeni istraživačko-razvojni pogon, opremljen najnovijim tehnološkim rješenjima, usmjeren je na stvaranje lijekova s dodanom vrijedošću (Value Added Medicine). Među značajnim dostignućima izdvaja se razvoj tećnog oblika lijeka omeprazol, kao i dobivanje prvog međunarodnog patenta za lijek s dodanom vrijednošću, čime je ‘Alkaloid’ potvrdio svoje istraživačke i razvojne kapacitete.

Devedeset godina iskustva i tradicije predstavljaju čvrst temelj za ono što dolazi. smjeren na nove tehnologije, znanstvena dostignuća i razvoj inovativnih terapijskih rešenja, ‘Alkaloid’ nastavlja da gradi svoju budućnost, sa jasnom ambicijom da inovacijama unapređuje kvalitetu zdravstvene zaštite i stvara vrijednost za generacije koje dolaze. Jer budućnost farmaceutske industrije, leži upravo u znanju, istraživanju i inovacijama, a misija ‘Alkaloida’ ostaje nepromijenjena – zdravlje pre svega.