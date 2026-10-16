Petar Ćorluka i Violeta: kako je iz Gruda izgradio poslovno carstvo

Grupacija s pet tvornica i 1600 zaposlenih ostvarila je 273 milijuna eura prihoda, a njezin vlasnik najavljuje nova ulaganja

Violeta je jedini brend stvoren nakon 1990. koji je na listi 50 najpoznatijih brendova (prema istraživanju agencije NilsenIQ) u doslovno svim državama nastalima raspadom Jugoslavije. Za Violetu u njima zna 97 posto ljudi, što znači da je njezina prepoznatljivost zamalo usporediva s Coca-Colom.

Pomalo je nevjerojatno da tako uspješan brend nije potekao iz Zagreba, Beograda ili Ljubljane, već iz maloga hercegovačkog mjesta Gruda. No kada dođete u Grude i porazgovarate s Violetinim vlasnikom Petrom Ćorlukom, lagana nevjerica pretvara se u fascinaciju, a onda shvatite da upravo svjedočite pretvaranju jedne regionalno uspješne kompanije u ozbiljnu multinacionalku.

Grupa Violeta već sada ima pet tvornica u dvije države, vlastitu distribuciju, hotele i maloprodaju… I pripremljen teren za gradnju još jedne tvornice, uz postojeće tri u nizu u Grudama, kada se iskristalizira što će se u njoj proizvoditi.