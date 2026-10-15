Electrolux predstavio novi pogled na dom, kuhanje i svakodnevne rituale

The Swedish Home na Furillenu spojio je švedsko nasljeđe, skandinavski dizajn i inovacije s ritualima svakodnevice i zajedničkim kuhanjem.

Kako izgleda dom koji nam svakodnevicu čini jednostavnijom, ugodnijom i smislenijom? To je pitanje bilo u središtu posebnog Electrolux iskustva The Swedish Home, održanog na Furillenu, jednom od najupečatljivijih mjesta švedskog otoka Gotlanda. Kroz nekoliko dana posvećenih hrani, dizajnu, inovacijama i wellbeing ritualima, Electrolux je predstavio svoju viziju suvremenog doma inspiriranu vrijednostima koje već desetljećima oblikuju švedski način života.

Program je bio osmišljen oko iskustava koja su sastavni dio svakodnevnog života: od tradicionalne švedske fike i zajedničkog kuhanja do razgovora o dizajnu, jutarnje saune i kupanja u moru te upoznavanja s lokalnim zanatima i materijalima. Na taj su se način Electrolux proizvodi predstavljali ondje gdje im je i mjesto, kao dio stvarnih životnih trenutaka. Posebno mjesto u programu zauzela je hrana, odnosno ideja da kuhanje nije samo svakodnevna obveza, već prilika za kreativnost i povezivanje.

Jedan od glavnih trenutaka bio je interaktivni Pizza Battle, tijekom kojeg su sudionici pripremali vlastite pizze koristeći lokalne sastojke s Gotlanda i Electrolux PizzaExpert pećnicu. Svako je tržište pritom dobilo priliku kroz pizzu interpretirati vlastitu kulturu i pristup ovom globalno omiljenom jelu. Među sudionicima bila je i hrvatska food blogerica Sandra Rončević, koja je zajedno sa slovenskom kreatoricom Brinom Robinik Kobal odnijela pobjedu u Pizza Battleu. Njihova pobjednička pizza spojila je sourdough tijesto s bazom od kiselog vrhnja, salatom od krumpira, zapečenim keljem, lisičarkama, hrenom i kobasicom s komoračem.

U središtu iskustva bila je Electrolux 700 MealAssist pećnica s PizzaExpert funkcijom, koja doseže temperaturu od 340 °C i omogućuje pripremu pizze restoranske kvalitete kod kuće za samo dvije i pol minute.¹ Uz PizzaExpert, predstavljene su i druge Electrolux inovacije, među kojima su SteamPro pećnica, koja koristi paru u pripremi hrane, AI TasteAssist, koji online recepte pretvara u optimizirane postavke pećnice, te nagrađivana SaphirMatt indukcijska ploča. Kroz iskustva posvećena kuhanju, dizajnu i svakodnevnim ritualima proizvodi su predstavljeni kao dio šire ideje intuitivnog doma koji tehnologijom pojednostavljuje svakodnevicu.

U vremenu u kojem svakodnevica često znači stalnu užurbanost i potrebu da napravimo više, The Swedish Home polazi od jednostavne ideje, da kvalitetu života često čine upravo mali rituali, vrijeme provedeno zajedno i trenuci u kojima usporavamo. Od zajedničke pripreme pizze do jutarnje kave, Electrolux kroz spoj skandinavskog dizajna i intuitivne tehnologije želi te trenutke učiniti jednostavnijim i ugodnijim.

¹ PizzaExpert – tvrdnja o performansama

Temeljeno na internim testiranjima Electrolux 700 MealAssist pećnice s PizzaExpert funkcijom (prethodno zagrijavanje 25 minuta; pečenje na 340 °C), potvrdila Scuola Italiana Pizzaioli.