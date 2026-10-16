Boris Miljavac, predsjednik Uprave Siemens Energyja Hrvatska, dobitnik priznanja HSUP-a

Pod njegovim vodstvom kompanija se usmjerila na pouzdanost plinskih postrojenja, modernizaciju infrastrukture i fleksibilne tehnologije koje podupiru obnovljive izvore

Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP) u petak je na svečanoj sjednici povodom Dana plina uručila Borisu Miljavcu Priznanje za menadžerski uspjeh u gospodarskom i tehnološkom razvoju te primjerno vođenje tvrtke koja se bavi plinskom djelatnošću. Boris Miljavac vodi Siemens Energy u Hrvatskoj od studenoga 2019.

Pod njegovim vodstvom kompanija se usmjerila na pouzdanost plinskih postrojenja, modernizaciju infrastrukture i fleksibilne tehnologije koje podupiru obnovljive izvore. U tom razdoblju ostvareni su važni projekti, među kojima su dvije plinske turbine SGT-800 u EL-TO Zagreb, inspekcija turbine u TE-TO Sisak te projekt zelenog vodika u Rafineriji Rijeka.

Zahvaljujući HSUP-u i Daliboru Pudiću, predsjedniku Udruge, Miljavac je istaknuo kako ovo priznanje ne pripada samo njemu, nego i njegovim kolegama u Siemens Energyju te svim partnerima. - Hrvatska energetika danas je pred velikim prilikama. Gradimo tvornice, moderniziramo mrežu i širimo poslovanje. Vjerujem da ćemo zajedno nastaviti velikim koracima prema snažnijoj i otpornijoj energetici - dodao je Miljavac.

Priznanje stiže u godini važnih iskoraka. S KONČAR-om je u svibnju počela izgradnja tvornice KPT2, u kojoj je Siemens Energy većinski vlasnik, investicija od približno 260 milijuna eura. Od 1. listopada Wind Power je integriran u poslovanje Siemens Energyja Hrvatska, a u studenome se planira integracija tvrtke Pro Integris kojoj je primarni fokus Digital grid poslovanje.