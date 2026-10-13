Dalekovod širi poslove: Novi ugovor od 20 milijuna eura u Albaniji

Novi projekt u Tirani nastavak je niza velikih europskih poslova, među kojima se ističu projekti u Švedskoj i Njemačkoj

Dalekovod je u okviru zajednice ponuditelja sklopio s tvrtkom OSHEE Group SH.A. ugovor za realizaciju projekta izgradnje podzemne GIS transformatorske stanice Tirana Center 110/20 kV u Albaniji, ukupne vrijednosti 19,9 milijuna eura, izvijestili su u utorak iz kompanije.

Kako navode u objavi na Zagrebačkoj burzi, projekt obuhvaća izgradnju suvremene podzemne transformatorske stanice s četiri energetska transformatora, pojedinačne snage 50 MVA, i osam GIS polja naponske razine 110 kV, kao i integraciju pripadajućih sustava zaštite, upravljanja, automatizacije i pomoćnih sustava te izvedbu potrebnih građevinskih i elektromonterskih radova.

Projekt će, istaknuli su iz Dalekovoda, pridonijeti modernizaciji i jačanju elektroenergetske infrastrukture Tirane te povećati pouzdanost i sigurnost opskrbe električnom energijom.

Niz velikih poslova na europskom tržištu

Svenska kraftnät za projekt vrijedan više od 300 milijuna eura. Novi ugovor u Albaniji nastavak je intenzivnog ugovaranja poslova Dalekovoda na europskim tržištima. Krajem rujna kompanija je objavila da je njezina ponuda odabrana na natječaju švedskog operatora prijenosnog sustava za projekt vrijedan više od 300 milijuna eura.

Riječ je o izgradnji dvaju paralelnih 400-kilovoltnih dalekovoda na trasi dugoj 94 kilometra između transformatorskih stanica Mehedeby i Uppsala. Projekt uključuje i demontažu postojećih 220-kilovoltnih dalekovoda te izgradnju novog dalekovoda te naponske razine. Realizacija je predviđena od 2027. do 2031. godine.

U srpnju je Dalekovod izvijestio i da je njemački operator prijenosnog sustava TenneT odabrao njegovu ponudu za projekt rekonstrukcije visokonaponskog dalekovoda vrijedan 135 milijuna eura. Radovi na dalekovodu između transformatorskih stanica Ovenstädt i Eickum trebali bi biti dovršeni do rujna 2029. godine.

Dalekovod je tijekom lipnja, zajedno s Končarom, sklopio i ugovore za dva energetska projekta u Sjevernoj Makedoniji ukupne vrijednosti 53,76 milijuna eura. Poslovi s investitorom Alcazar Energy obuhvaćaju izgradnju infrastrukture povezane s vjetroelektranom, uključujući transformatorsku stanicu Baltalija i priključni dalekovod.

Polugodišnja dobit porasla 79 posto

Širenje portfelja ugovorenih poslova prati i rast profitabilnosti. Grupa Dalekovod u prvom je polugodištu 2026. ostvarila gotovo 15 milijuna eura neto dobiti, što je 79 posto, odnosno 6,6 milijuna eura više nego u istom razdoblju prošle godine.

Konsolidirani prihodi porasli su šest posto, na 144 milijuna eura, dok su rashodi smanjeni za 1,1 posto, na 129 milijuna eura. EBITDA je povećana za 6,7 milijuna eura, na 17,9 milijuna eura, što upućuje na poboljšanje operativne profitabilnosti.

Knjiga ugovorenih poslova na kraju lipnja dosegnula je 449 milijuna eura, a zahvaljujući novim poslovima u Njemačkoj krajem srpnja približila se iznosu od 600 milijuna eura. Naknadni odabir Dalekovodove ponude za veliki švedski projekt dodatno povećava potencijal budućih prihoda.

Dalekovod, koji posluje u sastavu Končar grupe, tako nastavlja koristiti povećanu potražnju za gradnjom i modernizacijom elektroenergetske infrastrukture u Europi, potaknutu energetskom tranzicijom, širenjem obnovljivih izvora energije i potrebom jačanja prijenosnih mreža.

Cijena dionice Dalekovoda do podneva je na Zagrebačkoj burzi porasla 1,14 posto, na 17,7 eura, uz promet od 76,5 tisuća eura.