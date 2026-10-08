Tvrtke i tržišta

Hrvati čekaju noć da upale perilicu, a struja je sve jeftinija po danu

8. listopada 2026.
Young woman loading washing machine in public laundry.
foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Solarna energija ruši cijene usred dana. HERA kaže da prepreka nema, a stručnjak upozorava: tarifni sustav nam je zastario

Hrvatsko kućanstvo već danas može kupovati struju kada je jeftina, spremiti je u kućnu bateriju i prodati kada joj cijena poraste. Softver može umjesto vlasnika pratiti tržište, odlučivati kada će puniti bateriju ili električni automobil, kada trošiti struju sa solarnog krova, a kada je predavati u mrežu. Tisuće takvih kućanstava agregator može povezati u svojevrsnu virtualnu elektranu i s njom izaći na tržište.

Kod nas obrnuto

Sve to postoji u drugim zemljama. Osobito je popularno u Australiji, iu Zapadnoj Europi, čak i u Rumunjskoj. Po danu je struja jeftinija kad se baterijski sustavi pune iz obnovljivih izvora energije, poput sunca, noću je, sasvim logično, nešto skuplja. 

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#Energetika#Kućanstva#Virtualna Elektrana#Tržište Električne Energije#Obnovljivi Izvori#Zdeslav Matić#Jeftina Struja
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