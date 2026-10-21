Državni zavod za statistiku pokrenuo Statcast: Brojke su dobile glas

Novi podcast pokrenut na Europski dan statistike, 20. listopada, tu granu sada predstavlja na potpuno drugačiji način

Koliko je statistike već danas bilo u vašem životu? Vjerojatno puno više nego što mislite. Od cijene jutarnje kave i plaća do vijesti o gospodarstvu i stanovništvu – brojke su svuda oko nas. No što nam zapravo govore? Odgovore donosi Statcast, novi podcast Državnog zavoda za statistiku, koji od 20. listopada statistiku predstavlja na potpuno drugačiji način.

Državni zavod za statistiku i podcast možda nisu prva kombinacija koja vam padne na pamet. Ali upravo u tome i jest ideja. Institucija koju najčešće povezujemo s brojkama, tablicama, grafikonima i službenim podacima odlučila je statistici dati glas – doslovno.

Na Europski dan statistike, 20. listopada, Državni zavod za statistiku pokrenula je Statcast koji kroz razgovore, zanimljive teme i primjere iz svakodnevnog života želi pokazati da statistika može biti razumljiva, korisna, pa čak i zabavna.

Iza svake brojke krije se priča

O inflaciji, BDP-u, plaćama ili pak uvozu i izvozu te industrijskoj proizvodnji svakodnevno slušamo u vijestima, raspravljamo na poslu ili razgovaramo kod kuće. Ipak, rijetko imamo priliku čuti što se doista krije iza podataka koji oblikuju našu sliku o društvu. Upravo tu nastupa Statcast.

Umjesto još jedne tablice ili Statističkog izvješća, Državni zavod za statistiku donosi novi format u kojem će stručnjaci i gosti iz različitih područja razgovarati o podacima koji se tiču svih nas.

Cilj nije pretvoriti gledatelje u statističare, nego im pomoći da bolje razumiju informacije kojima su svakodnevno okruženi. Jer jedna brojka može nam reći mnogo, ali bez konteksta može nas odvesti do potpuno pogrešnog zaključka.

Komunikacijski iskorak

Pokretanje podcasta za Državni zavod za statistiku je i komunikacijski iskorak. U vremenu u kojem se informacije konzumiraju sve brže, a pozornost publike sve je teže privući, institucije moraju pronalaziti nove načine kako složene i važne teme približiti građanima.

Statcast je upravo takav pokušaj: službenu statistiku iz stručnih publikacija i izvješća približiti svakodnevnim razgovorima, učiniti je dostupnijom i pokazati zašto je važna. Naravno, pritom se ne odustaje od onoga što službenu statistiku čini vrijednom – točnosti, nepristranosti, stručnosti i pouzdanosti. Mijenja se samo način na koji se o njoj govori.

Komu je Statcast namijenjen?

Širokoj publici, od građana koji žele razumjeti vijesti koje svakodnevno čitaju do učenika, studenata, novinara, poduzetnika i svih onih koji se u svojem radu ili svakodnevnim odlukama koriste podacima.

Može li potpuno točan broj stvoriti pogrešnu sliku?

Upravo je to jedno od pitanja koje se otvara u prvoj epizodi Statcasta, simbolično nazvanoj ''Statistika danas, sutra''.

Prva gošća podcasta je Lidija Brković, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, koja govori o tome kako nastaju službeni podaci, što sve stoji iza jedne objavljene brojke i zašto je povjerenje u statistiku danas važnije nego ikad.

Razgovor otvara i pogled u budućnost. Kako će umjetna inteligencija i nove tehnologije promijeniti način prikupljanja i obrade podataka? Hoće li najveći izazov budućnosti biti nedostatak informacija ili činjenica da ih imamo previše? I zašto nam uz sve naprednije tehnologije i dalje trebaju stručnost i kritičko razmišljanje?

- Ne trebamo svi postati statističari. Ali svi možemo i moramo biti informiraniji korisnici podataka - jedna je od poruka glavne ravnateljice Lidije Brković iz prve epizode.

Teme koje se tiču svih nas

Prva epizoda tek je početak. Statcast će u nastavku otvarati teme koje svakodnevno pronalaze put do naslovnica, ali i do naših kućnih budžeta, radnih mjesta i životnih odluka.

Gledatelji će imati priliku doznati kako se mjeri inflacija, što nam BDP zapravo govori o gospodarstvu, kako se mijenja stanovništvo Hrvatske, ali i zašto je statistička pismenost posebno važna. Svaka epizoda nastojat će odgovoriti na često postavljena pitanja na koja odgovori nisu uvijek jednostavni i upravo zato zaslužuju da se o njima diskutira.

Epizode će biti dostupne na službenome YouTube kanalu Državnog zavoda za statistiku i Spotifyu, a za njihovo gledanje nije potrebno statističko predznanje. Dovoljno je malo znatiželje i spremnosti da brojke promotrimo iz drukčije perspektive.