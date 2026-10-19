Đurđica Protić: Kako je nastala MUZZA i znanost približila djeci

U novoj epizodi razgovaramo o trostrukoj karijeri naše gošće, njenim strastima, projektima i popularizaciji znanosti kod djece

Tri profesionalna života stanu u biografiju Đurđice Protić. Nakon uspješne karijere u bankarstvu, sa suprugom je izgradila Zvona Catering i sudjelovala u organizaciji nekih od najvećih državnih i protokolarnih događanja u Hrvatskoj. Onda je, umjesto mirnije faze života, odlučila krenuti ispočetka.

Tako je nastala Udruga za popularizaciju znanosti, MUZZA, projekt kojem je cilj približiti znanost djeci i pokazati im da ona nije nešto što pripada samo školskim udžbenicima i laboratorijima. U novoj epizodi Liderova podcasta s Đurđicom Protić razgovarala je Sandra Babić.

Protić govori o tome zašto je nakon bankarstva odlučila ući u poduzetništvo, što ju je vođenje vlastitog posla naučilo o ljudima i biznisu te kako izgleda organizirati događanja na kojima gotovo ništa ne smije poći po zlu.

Razgovarale su i o tome zašto je nakon završetka jedne velike poslovne priče odlučila pokrenuti novu, kako je nastala MUZZA, koliko je teško djecu zainteresirati za znanost i kako bi izgledao idealan obrazovni sustav.

Novu epizodu Liderova podcasta možete pogledati na Liderovu kanalu na YouTubeu, a najnovije isječke pratiti na Liderovim profilima na društvenim mrežama.