HSSKL: Sigurnost zračnog prometa počinje brigom o ljudima koji ga svakodnevno čuvaju

HSSKL ističe važnost dovoljnog broja kontrolora letenja, uravnoteženog opterećenja i dobre organizacije rada za sigurnost zračnog prometa

Manjak ljudi, preopterećenost i potreba za odgovornijom organizacijom rada ostaju ključni izazovi kontrolora letenja na koje HSSKL ponovno upozorava u povodu obilježavanja Međunarodnog dana kontrolora letenja.

- Naš posao traži potpunu koncentraciju, visoku razinu stručnosti i stabilne radne uvjete, jer kontrolori letenja svakodnevno donose odluke u zahtjevnom, stresnom i odgovornom okruženju. Upravo zato pitanje organizacije rada, opterećenja i zapošljavanja dovoljnog broja kontrolora nije samo pitanje radnih prava, nego i pitanje sigurnosti zračnog prometa - ističe predsjednik Hrvatskog strukovnog sindikata kontrolora letenja Krešimir Rakoci i podsjeća na izazove s kojima se sve ozbiljnije suočavaju kontrolori letenja u cijeloj Europi.

predsjednik Hrvatskog strukovnog sindikata kontrolora letenja Krešimir Rakoci

- Brojni razgovori s kolegama samo potvrđuju da je manjak kontrolora zračnog prometa prisutan u cijeloj Europi. Dodatno zabrinjava činjenica da će se problem povećavati jer je školovanje novih kadrova stalo tijekom razdoblja korone, dok zračni promet kontinuirano raste od pandemije, a uskoro nas očekuje i val odlaska starijih kontrolora u mirovinu. To nije samo hrvatski problem, nego europski izazov, posebno na našoj jugo-istočnoj osi gdje promet kontinuirano raste - ističe Rakoci.

Prema riječima predsjednika HSSKL-a, u svakodnevnom radu i dalje nedostaje oko 20 posto kontrolora letenja, a taj se manjak godinama nadoknađuje povećanim radnim opterećenjem i prekovremenim radom. Situaciju dodatno otežava rast zračnog prometa koji je ove godine povećan za 9 posto, dok je u samo jednom danu, 15. kolovoza, zabilježen prelet čak 4300 zrakoplova.

- Kapaciteti po sektorima povećavaju se svake godine. Kontrolori su pod velikim pritiskom, a menadžment je prestao paziti na propisane kapacitete koje je sam donio. Naš je cilj uspostaviti sustav u kojem se svi pridržavaju propisanih kapaciteta, u kojem ljudi nisu preopterećeni i u kojem je sigurnost zračnog prometa na prvom mjestu - poručio je Rakoci.

Zbog toga HSSKL posebno naglašava da je važno poštovati propisane kapacitete i osigurati organizaciju rada koja štiti i kontrolore, ali i sve putnike i korisnike zračnog prostora, kao i da sigurnost zračnog prometa ne smije počivati na modelu u kojem se sustavni nedostaci nadoknađuju naporom pojedinaca, jer je takav sustav neodrživ.

Kontrolori - HSSKL

Važan doprinos u jačanju kapaciteta, znanja, otpornosti i učinkovitosti HSSKL-a donio je i projekt FLY UP – Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru zračnog prometa koji je omogućio iskorak u edukaciji, digitalizaciji i jačanju sindikalnog djelovanja. Jedna od najvažnijih vrijednosti projekta bila je edukacija povjerenika i članova sindikata o njihovim pravima i postupcima koji su važni u traženju i zaštiti radničkih prava, kao i digitalizacija sindikalnog poslovanja. Nova web stranica i digitalni alati sada članovima omogućuju jednostavniju komunikaciju, pristup informacijama, ali i lakše ostvarivanje prava i pogodnosti koje im sindikat pruža. No, HSSKL upozorava da nijedan alat, edukacija ili digitalni iskorak ne mogu zamijeniti odgovornu organizaciju rada i stvarnu brigu poslodavca o radnim uvjetima.

Upravo zbog toga na Međunarodni dan kontrolora letenja predsjednik HSSKL-a svim kolegama želi kontrolorima manje stresno okruženje, hrabrost i odlučnost u inzistiranju na boljim radnim uvjetima te povratak zadovoljstva i ponosa u svakodnevnom radu. Pritom podsjeća da sigurnost zračnog prometa počinje sustavom koji poštuje stručnost, granice opterećenja i ljude koji svakodnevno preuzimaju odgovornost i poziva na odgovorniji pristup organizaciji rada, poštivanje propisanih kapaciteta, ulaganje u nove kadrove, jačanje socijalnog dijaloga i stvarnu brigu o specifičnostima radnih uvjeta kontrolora letenja.

Projekt FLY UP – Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru zračnog prometa sufinanciran je iz sredstava Europskog socijalnog fonda Plus. Ukupna vrijednost projekta iznosi 360.144,88 eura, a u dvogodišnjem razdoblju provedbe, tijekom 2025. i 2026. godine, projekt je usmjeren na osnaživanje kapaciteta sindikata, edukaciju članova i sindikalnih povjerenika, digitalizaciju sindikalnog poslovanja, međunarodno umrežavanje i promicanje kvalitetnog socijalnog dijaloga u sektoru zračnog prometa.

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