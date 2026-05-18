Ryanair povećao dobit 40 posto, dok cijene karata ostaju stabilne

Prihodi i promet nastavili su rasti, a kompanija očekuje stabilnu opskrbu gorivom tijekom ljeta

Irski niskotarifni avioprijevoznik Ryanair izvijestio je u o snažnom rastu prihoda i dobiti u protekloj poslovnoj godini, uz procjenu da bi cijene karata tijekom vrhunca ljetne sezone trebale ostati približno na prošlogodišnjim razinama, dok se istodobno smanjuje rizik od mogućih poremećaja u opskrbi gorivom.

U fiskalnoj godini koja je završila u ožujku kompanija je ostvarila prihod od 15,54 milijarde eura, što je 11 posto više nego godinu ranije. Neto dobit nakon oporezivanja porasla je čak 40 posto, na 2,26 milijardi eura. U izvješću se navodi kako taj rezultat ne uključuje jednokratnu rezervaciju od 85 milijuna eura povezanu s kaznom talijanskog regulatora izrečenom krajem prošle godine.

Ryanair je u proteklih 12 mjeseci prevezao više od 208 milijuna putnika, što predstavlja rast od četiri posto u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, unatoč kašnjenjima u isporuci Boeingovih zrakoplova modela 8200.

Kompanija navodi i da su prosječne cijene karata u netom završenoj poslovnoj godini bile oko 10 posto više nego godinu ranije. Ipak, u razdoblju od travnja do lipnja očekuje se blagi pad cijena, dijelom i zato što je Uskrs ove godine bio ranije nego lani. Tijekom glavnog ljetnog dijela sezone cijene bi, prema procjenama uprave, trebale ostati stabilne.

Glavni financijski direktor Ryanaira Neil Sorahan izjavio je za irsku televiziju RTE kako kompanija postaje sve sigurnija da neće imati većih problema s opskrbom gorivom ni nakon ljeta, budući da su europske rafinerije povećale preradu te diversificirale izvore nabave izvan područja Perzijskog zaljeva.

Sličnu poruku poslao je i izvršni direktor Michael O'Leary, navodeći da ih dobavljači trenutačno uvjeravaju kako barem do sredine srpnja ne očekuju ozbiljnije poremećaje u opskrbnom lancu.

Ryanair je posljednjih mjeseci dodatno proširio fokus na hrvatsko tržište. Kompanija je prije nekoliko mjeseci u Zagrebu predstavila ljetni red letenja za 2026. godinu koji obuhvaća sedam hrvatskih zračnih luka, više od stotinu ruta i stotine tjednih letova prema europskim odredištima. Među novitetima su i dvije nove sezonske linije iz Dubrovnika prema Gdanjsku i Budimpešti.

Istodobno, Ryain je prilagodio svoju mrežu u Hrvatskoj pa su pojedine postojeće linije nestale iz rasporeda za iduću sezonu. Tako u aktualnim planovima više nema nekoliko sezonskih i regionalnih ruta koje su prometovale proteklih godina, dok dio ranijih linija iz Zagreba zasad nije predviđen za povratak.

S druge strane, Ryanair planira dodatno povećati broj letova na pojedinim prometno najjačim linijama iz Zagreba. Veći broj rotacija očekuje se prema destinacijama poput Rima, Dublina, Londona i Sofije, a tijekom proljetnih mjeseci najavljeno je i više dodatnih tjednih polazaka iz hrvatske metropole.