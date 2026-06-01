Zračna luka Dubrovnik: turistički motor koji otvara pitanje održivosti

Zračna luka 'Ruđer Bošković' od 1962. postala je jedan od ključnih stupova hrvatskog turizma, i pretvorila Dubrovnik u avionsku destinaciju

Dana 1. lipnja 1962. započeo je redovni zračni promet u Zračnoj luci Dubrovnik – Čilipi, koja od 2023. nosi naziv Zračna luka Ruđer Bošković. Time je Dubrovnik dobio suvremenu zračnu luku na današnjoj lokaciji.

Već sljedeće godine uspostavljaju se prvi međunarodni letovi, uglavnom sezonski charteri iz zapadnoeuropskih destinacija Italije, Njemačke i Austrije. Tako je jug Jadrana dobio infrastrukturu koja će se desetljećima kasnije razvijati u jedan od ključnih stupova hrvatskog turizma.

U pionirskom razdoblju civilnog zrakoplovstva, linije prema Zagrebu i Beogradu značile su iskorak iz prometne izoliranosti. Putovanja koja su se dotad mjerila satima i danima skraćena su na desetke minuta, a Dubrovnik je ušao u krug destinacija koje se ne samo posjećuju – nego u koje se dolijeće.

Rast ruku pod ruku s turizmom

Razvoj zračne luke pratio je i razvoj turizma. Iz godine u godinu promet je rastao, zajedno s hotelskim kapacitetima i međunarodnom potražnjom, sve do rekordne 1987., kada je kroz dubrovački aerodrom prošlo 1,46 milijuna putnika. Bio je to vrhunac jednog razvojnog ciklusa u kojem se Dubrovnik profilirao kao međunarodna destinacija visoke vidljivosti.

A onda je došao rat.

Prekid i razaranje

Domovinski rat donio je potpuni prekid zračnog prometa. Zračna luka bila je devastirana, oprema opljačkana i dijelom odnesena u Crnu Goru, a infrastruktura teško oštećena. Dubrovnik je ponovno postao prometno izoliran, ovaj put ne zbog tehnologije, nego zbog rata.

Prvi ograničeni promet obnovljen je 1992., u izvanrednim sigurnosnim uvjetima. Nova putnička zgrada otvorena je u travnju 1995., ali ni taj trenutak nije prošao bez ratnog konteksta: svečanost je prekinuta haubičkom granatom ispaljenom iz istočne Hercegovine, koja je pala na pistu oko 150 metara od uzvanika, a geleri su oštetili Vladin zrakoplov.

Bio je to doslovni podsjetnik da se promet i normalnost obnavljaju pod vatrom.

Dugi povratak

Predratni promet dubrovačka zračna luka dosegnula je tek 2012. godine. Od tada je uslijedio novi ciklus rasta, prekinut jedino 2020. pandemijom COVID-19, koja je doslovno desetkovala zračni promet prema Dubrovniku. Nakon toga rast je nastavljen, ali promet iz 2019. prestignut je tek 2024., da bi prošle godine Zračna luka ostvarila rekord s više od tri milijuna putnika, velikom većinom stranih turista. Time je aerodrom definitivno opravdao definiciju glavnog ulaza u grad.

Avionska destinacija – i njezina cijena

Dubrovnik je danas izrazito avionska destinacija. Većina gostiju dolazi zrakom, često na kratke boravke, s visokim dnevnim intenzitetom potrošnje – ali i pritiska na prostor.

Prema analizi portala DiscoverCars.com, Dubrovnik se našao na prvom mjestu u svijetu po broju turista u odnosu na broj stanovnika: 16.250 turista na 100 mještana.

Drugim riječima, turizam je grad doveo na samu granicu održivosti.

Zračna luka kao regulator

U tom kontekstu, zračna luka više nije samo infrastrukturni servis, nego i potencijalni regulator rasta. Kapacitet piste, terminala, slotova i sezonskih ograničenja izravno utječe na dnevni broj dolazaka, sezonske vrhunce te mogućnost rasterećenja špice i produljenja sezone.

Dok se dio javne rasprave fokusira na kruzere i jednodnevne izlete, zračni promet dugoročno određuje koliko će Dubrovnik biti povezan – i koliko opterećen.

Upravljanje umjesto promocije

Grad Dubrovnik posljednjih godina pokušava odgovoriti na zagušenost nizom mjera: ograničavanjem broja kruzera, upravljanjem ulascima u staru gradsku jezgru, digitalnim praćenjem posjeta i pomicanjem fokusa prema predsezoni i posezoni.

No bez koordinacije sa zračnom lukom, te mjere imaju ograničen doseg. Upravo zato se sve više govori o potrebi strateškog upravljanja dolascima, a ne daljnje promocije rasta.

Infrastruktura kao sudbina

Od prvog redovnog leta 1962. do preko tri milijuna putnika danas, Zračna luka Dubrovnik bila je ključni katalizator razvoja. Ali isti taj katalizator danas traži novu ulogu: ne samo da povezuje, nego i da pomaže u upravljanju granicama rasta.

U prva tri mjeseca ove godine promet putnika u Čilipima porastao je za 11 posto. Dobra je to vijest za turističke poduzetnike, državni i dubrovački proračun, ali i dodatni alarm za održivost.